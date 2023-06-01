Logicool Gゲーミングヘッドセット「G335」+マウスパッド「G240」

Amazonにて、ロジクールのゲーミングブランド「Logicool G」のゲーミングヘッドセットまたはゲーミングスピーカーとマウスパッド「G240」のセットが特別価格で販売されている。期間は3月22日23時59分まで。

今回、ブロードキャスト品質のマイクを搭載した軽量ワイヤレスゲーミングヘッドセット「G522 LIGHTSPEED」やLIGHTSYNC RGBを搭載した2.1ゲーミングスピーカー「G560」と、マウスパッド「G240」のセットがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

ゲーミングマウスパッド「G240」（G240f）/サイズ：標準サイズ（340×280×1mm）

【Amazon.co.jp限定】Logicool G ワイヤレスゲーミングヘッドセット「G522 LIGHTSPEED」+マウスパッド「G240」

【Amazon.co.jp限定】Logicool G ゲーミングスピーカー「G560」+マウスパッド「G240」

【G522 LIGHTSPEED】【G560】