ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦で日本代表「侍ジャパン」とチェコが対戦。大谷翔平（ドジャース）は今大会初めてスタメンを外れた。しかしイニング間にはキャッチボール。少年にボールを手渡す“神対応”もあった。米実況席でも話題になった。

大谷はチェコ戦でスタメンを外れたが、イニング間にキャッチボールした時の様子を米専門局「FOXスポーツ」が伝えた。手にしていたボールを、客席にいた少年に向けて投げたが、キャッチミス。ボールはグラウンドに落ちてしまった。しかし、ボールボーイから球を受け取った大谷は自ら手渡し。無事にプレゼントされた少年は大喜びだった。

実況のスティーブン・ネルソン氏は「4回に（高橋が）マウンドに上がる前、ショウヘイがライト線沿いに出てきてサトウとともにウォームアップしていました」と紹介。ボールが手渡された瞬間は「OK、イエース、イエース！」「一生の思い出でしょうね。この少年は一躍セレブになりますよ」と興奮。少年はその後、周囲の観客とハイタッチを交わしており「言った通りでしょう？ すでにそうなっていますよ」と伝えられていた。

MLB公式Xでも「ショウヘイ・オオタニは少年ファンが確実にボールを受け取れるようにした！ 少年は興奮を抑えられなかった」として、実際の映像を公開。試合に出ていなくても、大スターの存在感はさすがだった。



（THE ANSWER編集部）