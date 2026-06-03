『グレイヴ・エンカウンターズ』のスチュアート・オルティス監督が手掛けるモキュメンタリー・ホラー『ストレンジ・ハーベストインランド・エンパイアの怪事件』が７月17日(金) より公開。２種のポスタービジュアルと予告編が解禁された。犯罪ドキュメンタリーの形式で奇怪な猟奇殺人事件の真相を検証する本作。予告編は、自室で配信をしていた少女がマスクをかぶった侵入者に気付く戦慄のシーンから始まる。2010年に７月にシェ