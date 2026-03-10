ロックバンド「Ｂ’ｚ」の稲葉浩志が１０日、東京ドームで行われた「２０２６ ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）」の日本−チェコ戦の試合前セレモニーに登場。全４７試合を日本国内で独占生配信するＮｅｔｆｌｉｘの大会応援ソング「タッチ」をライブ初披露し、熱い歌声で侍ジャパンを激励した。

センターに用意された特設ステージから響き渡ったパワフルな歌声を響かせた。グレーのスーツスタイルで登場。会場の熱気も最高潮に達する中、同曲をフルコーラスで歌唱した。圧巻のパフォーマンスに会場からは割れんばかりの拍手が沸き起こった。歌唱後、「ありがとうございました。本日も最高の試合、みなさん思いっきり楽しんでいってください。ありがとうございました」と呼びかけた。東京ドームで歌声を届けるのは昨年１２月の「Ｂ’ｚ ＬＩＶＥ−ＧＹＭ ２０２５−ＦＹＯＰ−」以来３か月ぶりだった。

同曲は１９８５年に放送がスタートした野球アニメ「タッチ」の主題歌で、同年に歌手の岩崎良美がリリースしたナンバー。〽タッチ タッチ ここにタッチ―、のフレーズは、野球ファンのみならず、多くの人に親しまれてきた。稲葉は同曲をスペシャルカバーしている。

稲葉はこれまでも、テレビ朝日系「世界水泳」メインテーマ曲「ｕｌｔｒａ ｓｏｕｌ」（２００１年）を務めるなど、数々のスポーツ大会の応援ソングを制作。熱いメロディーと歌詞で大会の盛り上がりに寄与している。