3月8日、神田沙也加さんの元夫で俳優の村田充がXを更新。不穏な投稿が、注目を集めている。

村田は2017年に神田さんと結婚し、2019年に離婚。2021年に神田さんが亡くなった後も、自身のXやInstagramで元妻への思いをつづることも少なくないが、今回は様子が異なった。

「Xで、《シンプルにはらわた煮えくり返っているけれど、舞台の台本が届いたので没頭できています》と、怒りをにじませる文章をつづったのです。日ごろの村田さんは仕事の告知や日常の他愛ないできごとを報告することが多く、異例の投稿が注目を集めています」（スポーツ紙記者）

“怒りの投稿” が波紋を呼ぶなか、Xでは

《いいねを何万回押したい》

《この人が表立ってここまで言うって相当だよなあ……わかるあれは本当に許せない》

《胸が締め付けられる》

など、共感する声が見受けられる。最近SNSをざわつかせた、神田さんの元恋人で現在はメンズラウンジで働く前山剛久をめぐる騒動が想起されたようだ。

「前山さんは3月1日、ホストクラブを経営するYUKIYAさんのYouTubeチャンネルに出演しました。その際、神田さんと付き合っていた当時のことを語る場面があったのです。

神田さんに暴言を吐いていたことが報じられた前山さんですが、動画では『もっと話してくれたらよかった』『元カノと付き合っていて、向こう（神田さん）から言われて一回お断りした』と笑いながら、交際中のことを “暴露” しました。

こうした言動がSNSで炎上し、動画も削除される事態になったのです。前山さんの件がSNSで拡散されていたタイミングだったこともあり、村田さんの意味深な投稿も、この騒動への思いなのではないかと考える人が多かったようです」（芸能記者）

意味深な投稿が注目された村田だが、神田さんへの思いが垣間見える行動も見せていたという。

「村田さんは、7日には《ハードボイルド》とつづり、サングラスをかけたロングコートチワワの写真をアップ。このチワワは神田さんが飼っていたブルーザーという名前の愛犬で、村田さんは2021年のXで引き取って育てることを明かしていました。

翌日の3月8日は、神田さんの名前にかけて『さやの日』として、ファンの間でも大切な日として認知されています。つまり、“特別な日” を前に、元妻の大切な存在の近影を披露したのです。

前山さんの言動が物議を醸すなか、現在も神田さんへの気遣いを見せる村田さんに安心するファンもいたことでしょう」（同）

神田さんが亡くなって4年、村田は彼女との思い出を大切に守り続けることだろう。