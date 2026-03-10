ENHYPEN、ヒスンが独立 今後は6人体制で活動継続「長い時間をかけて熟慮を重ねた上での決定」【全文】
【モデルプレス＝2026/03/10】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）の公式X（旧Twitter）が、3月10日に更新された。メンバーのHEESEUNG（ヒスン）の独立を発表した。
【写真】K-POPアイドル、メンバー独立発表1ヶ月前に来日イベント出演していた
投稿では「ENHYPENの今後の活動について」とし「当社は、ENHYPENが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまいりました。メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でHEESEUNGが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました」と報告。「これに伴い、HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」とヒスンの独立を発表した。
また「短い文章ですべての過程を十分にご説明することは難しいですが、長い時間をかけて熟慮を重ねた上での決定であることをお伝えしたく存じます。ファンの皆様すべてが同じ気持ちで受け入れることが難しいお知らせであるかもしれないことも承知しております。それでも、この決定がENHYPENとHEESEUNGの未来のための選択であることを、ご理解いただけますようお願い申し上げます」とファンに向けて伝えている。
今後のグループについては「ENHYPENは、ENGENEの皆様に変わらぬステージとエネルギーをお届けするために最善を尽くしてまいります」とし、ヒスンは「BELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です」と所属事務所は変わらずソロ活動を続けるという。
2020年のサバイバルオーディション番組「I-LAND」から誕生したBELIFT LAB所属のグローバルグループ。ヒスンは5位でデビューメンバー入り。最年長メンバーとしてグループを引っ張っていた。2020年11月30日にミニアルバム「BORDER:DAY ONE」でデビューし、K-POPボーイズグループ史上最速の2年10カ月で東京ドーム公演実現など、数々の記録を塗り替えてきた。（modelpress編集部）
[お知らせ] ENHYPENの今後の活動について
こんにちは。
BELIFT LABです。
日頃よりENHYPENを応援してくださっているENGENEの皆様に心より感謝申し上げますとともに、今後のENHYPENの活動体制についてご案内いたします。
当社は、ENHYPENが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまいりました。メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でHEESEUNGが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました。
これに伴い、HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です。
短い文章ですべての過程を十分にご説明することは難しいですが、長い時間をかけて熟慮を重ねた上での決定であることをお伝えしたく存じます。ファンの皆様すべてが同じ気持ちで受け入れることが難しいお知らせであるかもしれないことも承知しております。それでも、この決定がENHYPENとHEESEUNGの未来のための選択であることを、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
ENHYPENは、ENGENEの皆様に変わらぬステージとエネルギーをお届けするために最善を尽くしてまいります。また、HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です。
新たな挑戦を始めるENHYPENとHEESEUNGへ、ENGENEの皆様の温かいご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
【Not Sponsored 記事】
◆ENHYPENプロフィール
2020年のサバイバルオーディション番組「I-LAND」から誕生したBELIFT LAB所属のグローバルグループ。ヒスンは5位でデビューメンバー入り。最年長メンバーとしてグループを引っ張っていた。2020年11月30日にミニアルバム「BORDER:DAY ONE」でデビューし、K-POPボーイズグループ史上最速の2年10カ月で東京ドーム公演実現など、数々の記録を塗り替えてきた。（modelpress編集部）
