気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【エルニーニョ監視速報】夏にエルニーニョ発生へ 春夏への天候の影響を徹底解説！」と題した動画を公開。最新のエルニーニョ監視速報を基に、2026年の春から夏にかけての天候の見通しを詳しく解説した。



動画で松浦氏は、3月10日に発表されたエルニーニョ監視速報の内容を紹介。現在はエルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない「平常の状態」としながらも、春にはエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度（50%）となり、夏にはエルニーニョ現象が発生する可能性が60%まで高まると予測されていることを伝えた。



エルニーニョ現象が発生すると、通常とは逆に太平洋赤道域の東側で海水温が高くなり、西側で低くなる。松浦氏はこれを「シーソーの関係」と表現し、この西太平洋熱帯域やインド洋の海面水温の低下が「今年の春夏の天候を左右するポイント」になると指摘した。



具体的な予測として、4月から6月にかけては、この影響で偏西風が日本付近で北に蛇行しやすくなるという。その結果、日本列島は暖かい空気に覆われやすくなり、特に北日本から西日本を中心に顕著な高温傾向が見込まれる。松浦氏は「かなり暖かい春になる」との見通しを示し、春の少雨が長引く可能性にも言及した。



さらに、7月から9月にかけての夏についても、全球的に気温が高い傾向が続くため「猛暑が予想されます」と解説。今年の春は季節外れの暖かさに、夏は厳しい暑さになる可能性が高まっているため、農作物の管理などに十分な注意が必要となりそうだ。