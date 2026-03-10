この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【エルニーニョ監視速報】夏にエルニーニョ発生へ　春夏への天候の影響を徹底解説！」と題した動画を公開。最新のエルニーニョ監視速報を基に、2026年の春から夏にかけての天候の見通しを詳しく解説した。

動画で松浦氏は、3月10日に発表されたエルニーニョ監視速報の内容を紹介。現在はエルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない「平常の状態」としながらも、春にはエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度（50%）となり、夏にはエルニーニョ現象が発生する可能性が60%まで高まると予測されていることを伝えた。

エルニーニョ現象が発生すると、通常とは逆に太平洋赤道域の東側で海水温が高くなり、西側で低くなる。松浦氏はこれを「シーソーの関係」と表現し、この西太平洋熱帯域やインド洋の海面水温の低下が「今年の春夏の天候を左右するポイント」になると指摘した。

具体的な予測として、4月から6月にかけては、この影響で偏西風が日本付近で北に蛇行しやすくなるという。その結果、日本列島は暖かい空気に覆われやすくなり、特に北日本から西日本を中心に顕著な高温傾向が見込まれる。松浦氏は「かなり暖かい春になる」との見通しを示し、春の少雨が長引く可能性にも言及した。

さらに、7月から9月にかけての夏についても、全球的に気温が高い傾向が続くため「猛暑が予想されます」と解説。今年の春は季節外れの暖かさに、夏は厳しい暑さになる可能性が高まっているため、農作物の管理などに十分な注意が必要となりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:31

最新のエルニーニョ監視速報を解説
02:01

4月から6月の天候はどうなる？
03:28

全国的に高温傾向、春の気温予測
04:33

7月から9月、夏の天候予測

関連記事

【速報】台風3号、まもなく発生か　気象予報士が警告する2026年の「やや多い」台風シーズンの実態

【速報】台風3号、まもなく発生か　気象予報士が警告する2026年の「やや多い」台風シーズンの実態

 「真冬に逆戻り」気象予報士が警告する“寒の戻り”の正体とは？太平洋側で積雪の可能性も

「真冬に逆戻り」気象予報士が警告する“寒の戻り”の正体とは？太平洋側で積雪の可能性も

 週末の大荒れの正体は「寒冷渦」だった。気象予報士が警告する3月7日からの暴風・大雪に注意

週末の大荒れの正体は「寒冷渦」だった。気象予報士が警告する3月7日からの暴風・大雪に注意
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【マニアック天気】松浦悠真_icon

【マニアック天気】松浦悠真

YouTube チャンネル登録者数 4.94万人 2021 本の動画
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ　メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。
youtube.com/channel/UCIYzGcB724Ru1uNJgEZBYig YouTube