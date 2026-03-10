3月8日の「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）1次ラウンドで、オーストラリアに勝利した侍ジャパン。7回裏で吉田正尚選手（32）が放った2ランで逆転に成功し、4対3で1次ラウンドを首位通過。この日は天皇皇后両陛下と長女・愛子さまも東京ドームで観戦され、野球の国際試合では約60年ぶりの「天覧試合」を白星で飾った。

「天皇ご一家が貴賓席にお姿をお見せになると、スタジアムは拍手と歓声に包まれていました。説明役を務めた栗山英樹氏によれば、ご一家は熱心に質問されていたそうです。吉田選手がホームランを打った際には盛んに拍手を送られるなど、心から試合を楽しまれているご様子でした」（スポーツ紙記者）

天皇皇后両陛下と愛子さまが退出される際には、整列した選手たちが拍手でお見送りする場面も。天皇皇后両陛下と愛子さまも拍手で応えられ、スタジアム全体が和やかな雰囲気に包まれていた。

だがそのいっぽうで、一部SNSでは天皇ご一家が退出される際に“ある選手”が見せた態度が物議を醸していて――。

その選手とは、昨年12月にヤクルトから米大リーグ「シカゴ・ホワイトソックス」に移籍し、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆選手（26）。

あるWEBメディア記者は言う。

「大谷翔平選手（31）と鈴木誠也選手（31）が天皇ご一家の方を向いて拍手を送るなか、村上選手がガムを噛みながら腕組みをするシーンがXで拡散したのです。オーストラリアの選手たちも帽子を脱いで天皇ご一家に敬意を示していたこともあり、村上選手が見せた態度に“失礼”との声が相次いだのです」

このシーンを収めた動画や画像は複数のアカウントで取り上げられ、コメント欄には次のように批判する声が続出。

《注意する人おらんのかいWWW》

《さすがにコレは プロ野球選手以前より社会人としての常識がなってないです 失望しました》

《村上にはがっかり。不敬です。記念すべき天覧試合だというのに。何様ですか》

しかし、ワンシーンだけを見て村上を批判するのは“筋違い”だという。前出・WEBメディア記者は言う。

「Xで拡散しているシーンはNetflixの配信で大きく映し出されたワンシーンで、ほんの一瞬の様子が切り抜かれたもの。実際の映像では村上選手が笑顔で拍手するシーンも映っており、スタジアムにいた観客からもその姿が目撃されていました。

また、天皇ご一家が退出されるのに、2分以上もの時間がありました。すべての選手がその間ずっと拍手をしていたわけではなく、天皇ご一家が退出されるのを見守りながら、随所で拍手を送っていた印象です。

そう考えると、村上選手がガムを噛みながら腕組みする姿がカメラで大きく抜かれてしまったのは、不運ともいえるでしょう。そのシーンの後には拍手をして、笑顔で手を振る姿もカメラに抜かれていたので、天皇ご一家が退出されるタイミングを見計らっていたのかもしれません」

Netflixのワンシーンが拡散したことで、批判の対象とされてしまった村上。そうした事態を見かねて、村上が拍手をする姿をスタジアムで自ら撮影した動画を公開するユーザーも。数々の証言者によって“濡れ衣”だったことが明らかになり、ファンからは安堵する声や村上を擁護する声も上がっている。

《村上くん、きちんと拍手していた〜》

《嬉しそうに手を振ってる あんな一部分だけ切り取って、寄ってたかって叩かないで》

《とりあえず切り抜きで大騒ぎしていた人は反省してほしいです。SNSの一番悪い所が出てました》

《現地いたけど天皇陛下を見送る時、結構時間長かったからその内の30秒間腕組んでただけで叩かれるのは可哀想 他の選手たちもずっと拍手してたわけじゃないし》