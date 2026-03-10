「わざとエラーをする選手がいる」

一人の外国人選手の告白が、球界を揺るがした。1969年、暴力団が絡む大規模な八百長が発覚。エースまでもが永久追放となった「黒い霧事件」を、宝島社『日本の未解決事件100』より抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



日本中をさわがせたプロ野球の「八百長疑惑」

2011年（平成23年）、「八百長メール」の発覚で、存亡の危機に追い込まれた大相撲界だが、いまから50年以上前に、日本中をさわがせた八百長疑惑がプロ野球界にあった。これがいわゆる「黒い霧事件」である。

1969年（昭和44年）のシーズンオフ、西鉄ライオンズの助っ人外国人カール・ボレスは親しい報知新聞の記者にポツリとこう漏らした。

「最近、チームのなかにわざとエラーをする選手がいるように見える」

これを聞いた記者は、その意味の重大性を感じ、グループ会社の読売新聞社と共同で取材を開始。プロ野球界に、大がかりな八百長が蔓延している可能性が高いことを突き止めた。

10月8日、報知新聞は西鉄の永易将之が、暴力団に頼まれ八百長に関与していたことを報道、一気に球界の八百長疑惑が弾けた。永易は、日本球界初の永久追放処分を受ける。

八百長選手の実名とその手口

マスコミに追われた永易は地方に身を隠していたが、翌1970年（昭和45年）4月、週刊誌のインタビューに答え、八百長選手の実名とその手口を毎週暴露したため、球界は大騒ぎになった。

特に、ファンにとって衝撃だったのは、入団以来5年で99勝という成績をあげ、1年目に新人王、3年目には最多勝のタイトルも獲得していた西鉄ライオンズの若きエース・池永正明（当時23歳）が八百長に関与しているというものだった。

池永はこう弁明した。

「先輩の田中勉（西鉄ライオンズから中日ドラゴンズに移籍）から預かってくれといわれたカネを押入れにしまってはいたが、カネは使っていないし、もちろん八百長は絶対にしていない」

だが、100万円のカネを受け取ったことや敗退行為を誘われたと報告しなかったこと。そして1969年（昭和44年）のシーズンに、短いイニングでKOされた「疑惑の試合」が2試合あったことなどから、日本野球機構は「八百長をしなかったという証明にはならない」と判断。池永に永久追放処分が下された。

（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））