国歌にあわせて敬礼する女子サッカーのイラン代表チーム＝8日/Matthew Starling/SPP/Sipa USA via CNN Newsource

豪ブリスベン（CNN）オーストラリアで開催中の女子サッカーの国際大会「AFC女子アジアカップ」に出場していたイラン代表チームの選手5人が現地で亡命を申請した件で、選手5人に人道ビザが発給された。オーストラリアのアルバニージー首相が10日、発表した。アルバニージー首相は今回の件をめぐり、トランプ米大統領から電話を受けたことを確認した。

イラン代表チームをめぐっては、母国イランが米国やイスラエルと戦争状態にある中、帰国すれば迫害を受ける恐れがあるとして、チームの出国を阻止するよう求める声が高まっている。

2日に行われたグループリーグ初戦の試合前、選手たちはイラン国歌が演奏される中で沈黙を保った。これがイラン政権による処罰の対象になるのではないかとの懸念が広がっている。

スポーツジャーナリストのラハ・プールバクシュ氏はこれより前、CNNの取材に対し、少なくとも7人の選手がチームの宿泊先ホテルを離れ、そのうち5人がオーストラリア連邦警察に亡命申請を行ったと明らかにしていた。

同氏はCNNに対し、警察の保護下にある5人のうち3人の家族が脅迫を受けたと説明。また、少なくとも他の2人の選手もホテルを離れた後の所在は不明だとしている。

トランプ氏は9日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、オーストラリアが選手の帰国を認めれば「深刻な人道的過ち」になると述べ、同国が亡命を認めない場合には米国が受け入れる用意があると表明した。

その後、トランプ氏は、アルバニージー氏と電話で協議したことを明らかにし、「5人はすでに保護され、残りの選手も向かっている」と投稿した。

国歌を歌わなかった選手たちは、イラン国内の一部強硬派から反逆行為と受け止められた可能性がある。情報筋によると、5日の第2戦では国歌斉唱を強制され、8日の第3戦では再び国歌斉唱と敬礼を行ったという。