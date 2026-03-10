林修、妻の“経歴”にネット驚き「才色兼備」「奥様もスゴすぎる」
予備校講師でタレントの林修がMCを務めるMBS／TBS系バラエティー『日曜日の初耳学』（後10：00）が8日に放送され、林の妻で産婦人科医の林裕子氏が出演。これまでメディア出演がほとんどなかったこともあり、その人物像や経歴に関心が集まった。
【写真】「めっちゃ美人」と話題の林裕子先生
裕子氏は早稲田大学で心理学を学び、その4年後に医学部へ再入学。再び大学で学び直すという異色の経歴を経て、医師の道へ進んだという。学生時代の実習で産婦人科診療の魅力に触れたことをきっかけに産婦人科医を志し、現在は不妊治療などを行う『はやしARTクリニック半蔵門』で院長を務めていることも紹介された。
放送後、視聴者からはSNS上で「奥様も賢い人なんだね」「林先生の奥様、初めて見た」「めっちゃ美人」「夫婦共演が面白かった」「才色兼備」「優秀なご夫婦だ」「林先生、奥様もスゴすぎる」といった声が寄せられ、話題となっている。
