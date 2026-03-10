「親が年金生活になった際に……」34歳女性、年収380万円。安定した実家暮らしの裏で抱える“不安”とは？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、神奈川県横浜市在住・34歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：WEBデザイナー
在住：神奈川県横浜市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：父450万円、自分380万円
実家の間取り：一軒家4LDK
交際費：2万5000円
毎月のお小遣い：4万円
毎月の貯金額：8万円
貯金総額：650万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「具体的には決めていませんが、結婚するタイミングがあれば出たいと考えています」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「やはり生活のペースが親中心になってしまうことに時折ストレスを感じます。深夜まで仕事をしていると物音に気を遣いますし、休日に遅くまで寝ていたい時でも掃除機の音で起こされることがあります」と教えてくれました。さらに「また、30歳を過ぎても外出先や帰宅時間を細かく聞かれるなど、自立した大人として扱われていないと感じる瞬間があり、プライバシーの確保と家族への配慮のバランスを取るのが難しいです」と続けました。
お金に関する悩みでは「実家に入れている金額が周囲と比較して妥当なのか、また、将来親が年金生活になった際にどれくらい家計を支えるべきなのかという不安があります。今は自分の貯金ができていますが、介護が必要になった場合の出費なども考慮すると、現在の貯蓄スピードで足りるのか確信が持てません」と明かしてくれました。
経済的な安定のために実家暮らしを選んだ回答者。家族がそばにいることが精神的な支えとなっている一方で、将来的に親が年金生活になった際、どの程度家計を支えるべきなのかという不安も抱えている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、神奈川県横浜市在住・34歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：34歳女性
職業：WEBデザイナー
在住：神奈川県横浜市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：父450万円、自分380万円
実家の間取り：一軒家4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：2万5000円
毎月のお小遣い：4万円
毎月の貯金額：8万円
貯金総額：650万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「具体的には決めていませんが、結婚するタイミングがあれば出たいと考えています」と話しました。
「一人暮らしをするとなると家賃だけで月8万円以上」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「最大の理由は経済的な安定です。都心へのアクセスが良い場所に実家があり、一人暮らしをするとなると家賃だけで月8万円以上はかかってしまいますが、実家ならその分を将来のための貯金やスキルアップの自己投資に回せます」と説明。さらに「また、仕事が忙しい時期に家事を分担できる家族がそばにいることは精神的な支えになっており、今の生活リズムが自分には合っていると感じるからです」と話してくれました。
「30歳を過ぎても外出先や帰宅時間を細かく聞かれる」親2人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「やはり生活のペースが親中心になってしまうことに時折ストレスを感じます。深夜まで仕事をしていると物音に気を遣いますし、休日に遅くまで寝ていたい時でも掃除機の音で起こされることがあります」と教えてくれました。さらに「また、30歳を過ぎても外出先や帰宅時間を細かく聞かれるなど、自立した大人として扱われていないと感じる瞬間があり、プライバシーの確保と家族への配慮のバランスを取るのが難しいです」と続けました。
お金に関する悩みでは「実家に入れている金額が周囲と比較して妥当なのか、また、将来親が年金生活になった際にどれくらい家計を支えるべきなのかという不安があります。今は自分の貯金ができていますが、介護が必要になった場合の出費なども考慮すると、現在の貯蓄スピードで足りるのか確信が持てません」と明かしてくれました。
経済的な安定のために実家暮らしを選んだ回答者。家族がそばにいることが精神的な支えとなっている一方で、将来的に親が年金生活になった際、どの程度家計を支えるべきなのかという不安も抱えている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)