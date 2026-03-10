単にEV化しただけではない！ 「快適性と安定性」向上で疲れにくいクルマに

各自動車メーカーがBEV（バッテリー電気自動車）モデルに取り組みはじめ、軽自動車のBEVモデルも徐々に増えてきました。



そんななか、軽自動車を得意とするダイハツが初めてのBEVモデルとして世に送り出したのは軽商用バン「e-ハイゼットカーゴ／e-アトレー」です。

「働く人のためのクルマ」であるモデルですが、実際に試乗してみると、働く人の移動を快適にできる1台だと感じました。

その名前が現しているように、新型e-ハイゼットカーゴ／e-アトレーは長らく販売されている軽商用バン「ハイゼットカーゴ／アトレー」のBEV版になります。

BEV化に合わせて新開発のシステム「e-SMART ELECTRIC」を搭載するなど、様々な部分が変更されています。

しかし、見た目はハイゼットカーゴ／アトレーとそう大きくは変わりません。実は、見える部分の多くは、むしろ「変えないこと」にこだわったといいます。

特にこだわったのは荷室空間です。最大積載量はもちろん、ハイゼットカーゴ／アトレーからは荷室の寸法を一切変えないことを特に重視したとのこと。

これは既に高く評価されている広い荷室空間を維持したいというのももちろんですが、既存ユーザーがそのまま乗り替えやすくするためにこだわったポイントなのです。

ビジネスユーザーの中には、オリジナルの棚を車内に設置し、自身の仕事で使いやすいようにしている人もいます。そんなユーザーがオリジナルツールをそのまま使用できるように、荷室寸法を一切変えないことにこだわったのです。

ハイゼットカーゴ／アトレーとの最大の違いは、当然ですがパワートレインです。

バッテリーには安全性と耐久性に優れているリン酸リチウムイオンバッテリーを採用し、容量は36.6kWhで航続距離はWLTCモードで257kmとなっています。

搭載されているBEVシステム e-SMART ELECTRICは、トヨタ・スズキ・ダイハツの３社共同開発の中で作られたもので、バッテリーのほかに電力供給ユニットと、インバータやモーター、減速機などを一体化したeアクスルなどから構成されています。

3社の共同開発であったため、軽自動車からBセグメントまでに対応できるモーターが採用されているとのことで、軽商用バンとしてはキャパシティに余裕をもたせたモーターとなっています。

そして注目したいのがeアクスルをリアに配置したことで、リアサスペンションの変更を行った点です。

積載時の登坂性能などを考え、トラクション（荷重）がかかりやすいリアにeアクスルをレイアウトするRWD（後輪駆動）にもこだわったとのこと。

また、積載時に荷物が崩れたりしないように、これまで販売していたエンジンのハイゼットカーゴに近いアクセルやブレーキ、そしてステアリングの操作特性を重視したそうです。

BEVらしいレスポンスが鋭い加速ではなく、慣れたハイゼットカーゴ／アトレーと同じコントロール感にすることで、積み荷にやさしい運転が継続できるようにするための工夫です。

ただし、ハイゼットカーゴ／アトレーよりも、バッテリーなどを搭載する関係で約300kgの重量増となっており、近い操作感覚を実現することに苦労したそうです。

「軽バン」なのに疲れにくい！

今回試乗したのは、ベーシックなeハイゼットカーゴです。eアトレーではeハイゼットカーゴに、カラードバンパーや両側電動スライドドアなど、乗用車ライクな装備をプラスしています。

実際に乗り始めてみると、いい意味で癖がないことにこだわっていて、コントロール性もしっかりと実現されていると感じました。

エンジン車からの乗り替えでも違和感のなさが特徴

アクセルはおよそ開度40％くらいまでは、コントロール性を重視した若干マイルドな加速感となっていますが、そこからさらに踏み込むとBEVらしいシームレスで素早い加速を見せてくれました。

低速域でのコントロール性と、高速道路の合流など、必要な時のダッシュ力の両立をしているのが好印象です。

ブレーキも同じで、電動車にありがちな強めの回生ブレーキではなく、あくまでも自然な減速感となっています。これならば積み荷にやさしい運転が出来そうです。

強いていえば、さまざまなBEVモデルに設定されている「ワンペダル」を走行モード切り替えで選べるようだと、ストップ＆ゴーが多い街中でのドライブが快適になるドライバーが増えるのでは、と思いました。ここは今後の進化に期待したい点です。

そして驚かされたのが、コンフォート性能の高さです。

基本的に短時間かつ短距離走が多い軽商用バンなので、あまり期待していなかったのですが、想像以上に乗り味にしっとり感がありました。リアサスペンションの変更が効いているポイントでしょう。

また、静粛性の高さも好印象です。BEVであるため静かであることは当然と思われるかもしれません。しかし、見た目のイメージからは想像がつかないほど風切り音も小さいものでした。

乗り心地、静粛性ともに高いため、このコンフォート性能の高さならば、働くドライバーの疲労度を低減してくれそうです。

さらにもう一つ、実際に走っていて驚いたポイントがあります。それはコーナーでの安定性です。

軽バンとは思えないほど、安定したロール感で首都高速のコーナーを駆け抜けていきました。

これはバッテリーを床下に搭載しているため、重心高はエントリー軽コンパクト「ミライース」と同等に仕上がっているということが関係しています。

もちろんあくまで商用バンですから、「イケイケ」で攻める気にさせてくれるわけではありませんが、コーナーでの不安感がないことも、ドライバーを疲れさせないポイントだなと思いました。

ハイゼットカーゴで支持されている良さはそのままに、BEVだからこその走りの良さが溢れていた新型eハイゼットカーゴ。

BEV化で働く人により優しく、疲れにくいクルマへと仕上がっていました。