ËÜÅö¤Ë¼«»¦¡Ä¡©¤½¤ì¤È¤â»¦¿Í¡Ä¡©¡ÚÀéÍÕ¡¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿ÍÃËÀ»àË´»ö·ï¡ÛÃËÀ¤Î·»¤¬Ë¡Äî¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Èµ¿Ç°¡É
¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°äÂ²
¡Ö»ä¤ÏÄï¤ò¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄï¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¼«»¦¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¹ñÀÒ¤Ç¸ì³Ø³Ø¹»³ØÀ¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¿¡¼¥ë¡¦¥Ð¥À¥ë¡ÊÅö»þ21¡Ë¤µ¤ó¤Î·»¤Ï¡¢ÆÍÁ³¡¢Äï¤ò¼º¤Ã¤¿¶»¤ÎÆâ¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
£³·î£³Æü¡¢ÀéÍÕÃÏºÛ¤ÇÀõ¹á¿¿ÈþÈï¹ð¡Ê32¡Ë¤ÎÂè£²²ó¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢Æ±Æü·ë¿³¤·¤¿¡£Àõ¹áÈï¹ð¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½Ð¿ÏÊñÃú£²ËÜ¤òÅð¤à¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò¤·¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î¼«»¦¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼«»¦Öó½õ¤ÈÀàÅð¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡Äî¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤¬»²²Ã¤·¡¢ÄÌÌõ¤òÄÌ¤·¤ÆÀõ¹áÈï¹ð¤Î¶¡½Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯10·î£µÆü¸áÁ°£¸»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¡Ø¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢21ºÐÃËÀ¤¬¼«Ê¬¤ÇÊñÃú¤ò»É¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¾ÃËÉ¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤¬ÄÌÊó¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬Éô²°¤ÎÁ°¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢µßµÞÂâ°÷¤é¤¬¡¢°Õ¼±¤ä¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¯·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¼¼Æâ¤Ë¤¤¤¿Àõ¹áÈï¹ð¤«¤éÄ°¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¸òºÝÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë²ÈÂ²¤«¤é¸òºÝ¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ø·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é»à¤Ì¡£»à¤Ì¤Ê¤é¥Ê¥¤¥Õ¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£´Æü¤ÎÌë¤ËËü°ú¤¤·¤¿ÊñÃú£²ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤È¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ø·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é»à¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÊñÃú¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼«¤é¶»ÉÕ¶á¤ò»É¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
10·î28Æü¤ËÀéÍÕ¸©·Ù¤ÏÀõ¹áÈï¹ð¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡¤Ï¼«»¦Öó½õ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
Àõ¹áÈï¹ð¤È¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¿¦¾ì¤Î¹©¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç24Ç¯12·î¡£¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Î£³·î¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤«¤é¡Ö·ëº§¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢Àõ¹áÈï¹ð¤ÏºÛÈ½¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Éô²°¤ÎÆâ¸«¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÖºÇ½é¤ËÈà¡Ê¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¡Ø·ëº§¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤¿Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¡¢¡Ø·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À·ëº§¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÀõ¹áÈï¹ð¡Ë
Ãë´Ö¤Ï³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Àõ¹áÈï¹ð¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
£¹·î¤´¤í¤Ë¤ÏÀõ¹áÈï¹ð¤Ï¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÉô²°¤òÃµ¤·¤Æ¡¢Æâ¸«¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÈ¿ÂÐ¤ä·ÐºÑÅª¤Ê»ö¾ð¤«¤é·ÀÌó¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤Î¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Àõ¹áÈï¹ð¤Ï¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï£³¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢Æó¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¿¦¾ì¤òÊÑ¤ï¤ê¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Àõ¹áÈï¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ÏÊì¿Æ¤«¤é¡Ö°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤ä¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤¬°ã¤¦¡×¤È·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò¤·¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»à¤Î¤¦¤«¡×¤È¡¢Àõ¹áÈï¹ð¤Ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¯¥¯¥ê¥Ê¥¤¥Õ¤Î²èÁü¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¿ÏÊª¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ10·î£³Æü¡¢¡Ö¤É¤¦¤»»à¤Ì¤Î¤À¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½Ð¿ÏÊñÃú£²ËÜ¤òÅð¤ó¤À¤Î¤À¡£
£´Æü¤ÎÌë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤È¡¢Àõ¹áÈï¹ð¤ÏÉô²°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÊñÃú£²ËÜ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö¿ÏÊª¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡×¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆó¿Í¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÊñÃú¤Ç¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò»É¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤ÏÀõ¹áÈï¹ð¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢Á°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç·»¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿½ýÀ×¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡×
¡ÖÄï¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï11¥õ½ê¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ó¤Ø¤Î¿¼¤¤»É¤·½ý¡£¤½¤·¤ÆÎ¾¼ê¤Ë¤â½ý¤¬¤¢¤ê¡¢º¸¼ê¤Ï¿ÏÊª¤¬´ÓÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿´Â¡ÉÕ¶á¤Ï16Ñ¤Î¿¼¤µ¤Ë¿ÏÊª¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤À¤±À¨»´¤Ê¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Àõ¹áÈï¹ð¤Ï»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÇØÃæ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«
Àõ¹áÈï¹ð¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â»à¤Î¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âíõ½ä¤·¡¢·ë¶É¡¢»à¤Ì¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸¡»¡¤Ï¡Ö»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¼«»¦¤òÃø¤·¤¯ÍÆ°×¤Ë¤¹¤ëÊñÃú¤ò»ý»²¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢°¼Á¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹´¶Ø·º£²Ç¯¡×¤òµá·º¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢º£¸å¡¢²ÈÂ²¤Î´ÆÆÄ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤¬ÂÅÅö¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
»ö·ï¸å¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿·»¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯10·î£²Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢¥Ð¥À¥ë¤«¤éÀõ¹áÈï¹ð¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£10·î£´Æü¤ÎÌë¡¢¥Ð¥À¥ë¤ÏÀõ¹áÈï¹ð¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥À¥ë¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î·»¤Ï¡¢°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ð¥À¥ë¤¬¤â¤·Àº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤ºµ¤¤Å¤¤¤¿¤Ï¤º¡×¡Ö¥Ð¥À¥ë¤ÏÍâ·î¤Î¶ÐÌ³¥·¥Õ¥È¤â¤¹¤Ç¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬¾Íè¤Î¥·¥Õ¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¼«»¦¤¹¤ë¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ç°¤òÊú¤¯¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Àõ¹áÈï¹ð¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Èï³²¼Ô»²²ÃÊÛ¸î»Î¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤Î´¶¾ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äê¿¦¤Ë½¢¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿Àõ¹áÈï¹ð¤Ë¡¢·»¤Ï¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¼«¤éÊñÃú¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢Äï¤ò»à¤ËÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«»¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î·»¤ÎÅÜ¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢»ÊË¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½·è¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
È½·è¤Ï£³·î10Æü¤Ë¡¢¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
