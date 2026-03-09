「ファンケル」がAI角層解析技術を活用し、肌状態と未来のリスクを無料で測定

「ファンケル（FANCL）」が、独自のAI技術によって角層細胞を解析、現在の肌状態に加えて未来の肌リスクまで予測するカウンセリングサービス「ファンケル スキンパッチ（FANCL SKIN PATCH）」を開始した。全国の直営店舗で展開している。

ファンケル スキンパッチは、同社が20年以上継続している角層のタンパク質研究と、特許を取得している独自のAI解析技術を融合した、日本初（角層細胞をAIで解析するカウンセリングサービス）のAI角層解析を活用する肌の健康測定サービス。現在の肌状態だけではなく、将来起こりうる肌トラブルのリスクも可視化し、肌にとって必要なことを判定する。

カウンターでは、肌表面の角層を専用テープで採取。角層の形や大きさ、肌の美しさに関わるタンパク質を独自の計算式とともに解析し、結果を「バリア力」（角層を整え、肌の水分を整える力で低下することで乾燥を招く）、「メラニン調整力」（低下するとシミやくすみが現れやすい、過剰なメラニン産生を調整する力）など「7つの肌力」で算出する。

一般的な肌測定とは異なり、角層から得られる個人の肌情報を解析することで、自身の肌の強みや今後ケアすることで伸びしろが期待できる要素を提示。肌特性を多角的に把握し、スキンケアやインナーケア（栄養）、生活習慣をアドバイスする。公式サイトから事前予約し、30分ほどの所要時間で専門知識を持つスタッフが対応。無料で結果を確認することができる。

同社は、同サービスの新CMを順次放映する。ミセスグリーンアップル（Mrs. GREEN APPLE）と浜辺美波が出演する。

