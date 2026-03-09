【漢字クイズ】「鰍」はなんて読む？食用としても重宝されている淡水魚！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「鰍」はなんて読む？
「鰍」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、ひらがな3文字で読む魚です。
いったい、「鰍」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かじか」でした！
鰍とは、川の上流部の水のきれいな砂利に生息しているカサゴ目カジカ科の淡水魚です。
大きな胸鰭（むなびれ）と愛嬌のある顔つきが特徴で、塩焼き、空揚げ、甘露煮などの食用としても重宝されています。
ちなみに「鰍」という漢字は、「いなだ」や「どじょう」とも読むことができますよ。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部