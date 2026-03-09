ギャル曽根の “失礼発言” が賛否を呼んでいる。発端は、3月8日放送の『もんくもん』（読売テレビ）だ。

「この日は “春のもんく祭り！” と題して、出演者らが抱える文句をぶつけ合う内容。

VTRでは、『母親が、子どもに自分の痩せているころの写真を見せてくる』というエピソードが紹介されたのですが、これに、3児の母であるギャル曽根さんが苦言を呈したのです。

『子どもを産んだら、痩せない！』と強く断言したギャル曽根さん。これに対し、共演者のメッセンジャー・黒田有さんは『子ども産んだ人、全員が太るいうわけではないやろ？』と返したのです。

黒田さんが、知り合いの女優などは出産しても太っていない、といった趣旨の発言をすると、ギャル曽根さんは『（女優と比べるのは）よくない！』とヒートアップ。

さらに黒田さんが『この前、井川遥さんと会ったけど』と切り出したところ、事件が起きました。

『そこと比べるの？』と疑問を呈したギャル曽根さん。黒田さんとの口論は続き、最後に『井川遥さんは、ちゃんと子育てしてんの？』と叫んだのです。さすがにこの発言には、『井川遥さん ごめんなさい』とテロップが入る事態となりました」（芸能記者）

ギャル曽根のこの発言には、Xでも《ギャル曽根それはホンマにあかん》《今のはギャル曽根の失言》などとツッコまれる事態に。ギャグとして受け入れる視聴者の声もあるが、他人の育児を疑うコメントに、「さすがに許容できない」という人も多いようだ。

「司会のなるみさんが『テレビを忘れてる』とギャル曽根さんをフォローしましたが、たしかに少々、危うい発言ですよね。最近はママタレとしても活躍するギャル曽根さんですが、ときに毒舌キャラとしても注目されます。もともと勝ち気なキャラクターではありますが、興が乗っていたとはいえ、勇み足だったかもしれませんね」（同）

なにより、巻き添えを食ってしまった井川が、いちばんの被害者だろう。