富士本栖湖リゾートは、約50万株の芝桜が咲き誇る「富士芝桜まつり」を開催する。期間は4月11日（土）～5月24日（日）。

富士山と芝桜の雄大な景色が楽しめる春の風物詩。今回はキャッチコピーを「春の特等席。」にして行われる。一面をピンク色に埋め尽くす芝桜のじゅうたんから富士山が眺められる。芝桜はピンクや赤、紫、白といった彩り豊かな6品種が咲き誇る。

（左上から）マックダニエルクッション、オータムローズ、多摩の流れ

（左下から）スカーレットフレーム、オーキントン・ブルーアイ、モンブラン

期間を通して園内では、ムスカリやアネモネなどの花々も見られる。

開催初日の4月11日（土）からは「ピーターラビットイングリッシュガーデン」の春季営業も開始される。約300種類の草木や花々が鑑賞できる英国式庭園。キャラクターたちのフォトスポットで撮影が楽しめるほか、カフェではオリジナルメニューも味わえるという。

庭園

イベント名

富士芝桜まつり



開催期間

2026年4月11日（土）～5月24日（日）

※開花状況により変動あり、期間中無休



営業時間

8時00分～16時00分

※時期により変動



入園料

大人（中学生以上）：1,000円～1,300円 小人（3歳以上）：500円～700円

※時期により変動



主催

富士芝桜まつり実行委員会



所在地

富士本栖湖リゾート

山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212