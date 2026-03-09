この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「発行部数が激減している毎日新聞の生存戦略と厳しい現実を教えます！」を公開した。動画では、発行部数の減少が著しい毎日新聞の現状を分析し、新聞業界全体が抱える構造的な問題や今後の生き残り策について語っている。



下矢氏は、毎日新聞の発行部数が2009年の380万部から、直近の2025年上半期には126万部へと激減しているデータを示し、「100万部が見えてきた」と厳しい現状を指摘。減少の主な要因として読者の高齢化を挙げた。



この事態に対し、同社は2010年に共同通信からのニュース配信を受け入れる決定をし、地方の取材拠点を閉鎖したほか、購読料の値上げや土曜日の夕刊廃止などの経費削減を進めてきたと解説。一方で、すぐには倒産しない理由として、皇居の横にある「パレスサイドビル」の不動産収入や、グループ会社による他紙の印刷事業といった本業以外の副収入の存在を挙げた。



さらに、負のループから脱却する方法について言及。都市部への規模縮小や他メディアへの身売り、編集方針の抜本的な見直しといった選択肢を提示しつつも、どれも実現は容易ではないと分析。「ご高齢者の方に超特化した新聞」に振り切る案もアイデアとして語ったが、現場の記者のモチベーション低下は免れないと語る。



最後に下矢氏は、現在の市場規模に対して全国紙の数が多すぎると指摘。「淘汰の時代が本格化する感じはする」と述べ、新聞業界の先行きへの強い懸念を示して動画を締めくくった。



