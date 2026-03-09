TBS系「ひるおび」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦した。「4番・左翼」の吉田正尚外野手（レッドソックス）の2ランなどで4-3で勝利。3連勝でプールC1位通過で準々決勝進出を決めた。9日に放送されたTBS系「ひるおび」には2006、09年日本代表で世界一に貢献した川崎宗則氏が出演。吉田の一発に困惑を隠せない様子だった。

0-1で迎えた7回2死一塁の場面。吉田が内角低めのボール球をすくいあげると、打った瞬間それとわかる一撃が右翼席へ着弾した。

吉田らしい技術の詰まった一発について「ひるおび」に出演した川崎氏が動きをまじえながら説明した。吉田は「本塁打をある程度狙いに行っている」「スライダーを狙っている」と語り、初球に続き連続で来たスライダーを捉えたとした。内角低めのコースについては「良い子は振っちゃいけないやつ。でも吉田選手は狙っている。構わない！構わない！」と続けた。

MCの恵俊彰から解説になっていないと突っ込まれるも、打ったコースの凄さのあまり「もう分からない！」と困惑した様子だった。

同じく出演した内川聖一氏も「（自分なら）打たないと思います」とし、インコースを打つと「普通いい当たりをすると、ボールの回転が外側に入ってしまうとファールになるんですよ。それをバットの内側に入れて離すことができるのでファールにならないでボールを飛ばせる」と吉田の技術を絶賛した。



