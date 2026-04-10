４月１１日に行われる中山競馬（３回５日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ｂコース）良ダート稍重〜良芝は直線インに若干の傷みがある。先週日曜は５レースで４勝が４角４番手以内。砂は勝ち馬すべて４角５番手以内と後方勢は厳しい。芝=逃げ△先行◎差し○追込△ダート=逃げ○先行◎差し△追込△