AIの頭脳である大規模言語モデル(LLM)をローカルで動作させると、料金がかからなかったり、プライバシーを守れたりなどのメリットがあります。今回はLLMをローカルで簡単に動作させるためのツール「Lemonade」を実際にインストールして使用してみました。Lemonade: Local AI for Text, Images, and Speechhttps://lemonade-server.ai/Lemonadeを開発したのはAMDで、AMD製のハードウェア向けに徹底的にテスト・最適化が行われている