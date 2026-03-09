各種生活家電を扱うデロンギ・ジャパン（東京都港区）は、エスプレッソ・カプチーノメーカー「デディカ デュオ EC890J」を、2026年5月27日に発売する。それに先だち、3月12日から直営の公式販路にて150台の数量限定で先行発売する。

通常12時間かかるコールドブリューが5分で完成

スリムボディにエスプレッソやラテアート、コールドブリュー（水出しコーヒー）までユーザー自らの手で仕上げる"バリスタ体験"を楽しめるというモデルが登場。抽出やスチームが手動で調整でき、エスプレッソのほか、ミルクの質感を好みに整えてカフェラテなどのミルクメニュー、ラテアートまで実現可能だ。

ホットに加え、通常12時間ほどかかるコールドブリューが5分で完成するという、独自の「コールド エクストラクション テクノロジー」を搭載。ポンプで水を少しずつ注ぎながら1滴1滴抽出し、苦味や酸味が少なく、さわやかで甘みのある味わいのコールドブリューを実現。

冷たいミルクやチョコレートなどと合わせたアレンジもできるなど、季節や気分に合わせてバリスタ気分を楽しめる。

ミルクフロッサーにはラテアートを作りやすい「My LatteArt（マイラテアート）」機能を備え、クリーミーかつキメの細かいフォームミルクが作れる。

カラーはホワイト、ブラック、メタルシルバーの3色。

このほか、コーヒーやミルクメニューがワンタッチで楽しめる、エントリーモデルという位置づけの全自動コーヒーマシン「マグニフィカ スタート ECAM22080GB」を3月12日に発売する。

いずれも価格はオープン。