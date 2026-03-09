ゆっくり不動産、再建築不可物件から生まれた「二重螺旋アパート」の全貌を公開！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
#PR
個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り/後編】裏技で巨大化した捻りメゾネット型1Rを内見！」と題した動画を紹介。動画では、一見すると奇抜な間取りの物件が、実は法的な制約を逆手にとった「増築」によって生まれたという驚きの誕生秘話が明かされた。
動画で紹介された物件の最大の特徴は、その成り立ちにある。もともと隣接していた土地は、道路に接する間口が2m未満の旗竿地であったため、建物を建て替えられない「再建築不可物件」だった。設計者はこの土地を買い取り、既存の敷地と合体させることで、法的な問題をクリア。「増築しました」という衝撃の一言で、このユニークな建物が誕生した経緯を説明した。
この「ウルトラC」な手法により、建物は裏側に大きく拡張された。増築部分はウッドデッキテラスに面しており、住人は法律上の玄関とは別に、こちらからも出入りが可能だ。設計者はこの表側の玄関を「勝手口です」と笑い、裏側のデッキをメインの生活動線として想定しているという。さらに、このデッキに面した通路が、元は荒れた「水路」だったことも明かされ、制約を魅力に変える発想力が光る。
また、この物件はハード面だけでなく、ソフト面にも魅力がある。オーナーがコミュニティづくりに積極的で、入居者同士でBBQを開催するなど、良好な関係性が築かれているという。単なる住居ではなく、暮らしの豊かさを提供する場となっている。
法的な制約や土地の形状といったネガティブな要素を、卓越したアイデアで唯一無二の価値へと転換したこの物件。常識にとらわれない発想が、不動産の新たな可能性を切り開いた好例と言えるだろう。
YouTubeの動画内容
