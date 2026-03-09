やば…「そんな会社名はありません」退職直前に雇用保険の未加入が発覚！　上場企業で4年間も保険料を搾取された女性【前編】

「この会社ダメだな」と見切りをつける瞬間は人それぞれだが、退職直前に会社の信じられないずさんさが発覚することもある。東京都の40代女性（事務・管理／年収1100万円）は、4年ほど勤務したプライム上場企業を辞める際、衝撃的な出来事に見舞われた。

最終出社日の前々日、転職先へ提出する書類を確認していた女性は、手元に雇用保険被保険者証がないことに気づいた。会社側は「入社後に本人に渡しているはずだ」と主張したため、自身で再発行の手続きに向かったという。

雇用保険被保険者証の再発行は、ハローワークの窓口なら即日可能だ。ところが窓口で申請すると、担当者は会社名や雇用形態を何度も確認してきて、なかなか手続きが進まなかった。それどころか、信じられない言葉を告げられる。（文：天音琴葉）

窓口で告げられた「4年前の〇〇社までの登録が最後です」

「その会社名での登録はありません。4年前の〇〇社までの登録が最後です」

過去に何度も転職を経験している女性にとって、雇用保険被保険者証がないことや、実際に登録がない会社などあり得なかったという。何より、毎月の給与からはしっかりと雇用保険料が控除されていたのだ。登録がないと言われ、相当ショックを受けたに違いない。

何が起こっているのかわからず「一瞬頭が真っ白になりました」と混乱する女性に対し、窓口の担当者は

「ないものはないので会社に確認してもらうしかないですね」

と返答。すぐに会社の人事に問い合わせたものの、「調べますのでお待ちください」と言われただけだった。【後編】へ続く。

