ラ・リーガ 25/26の第27節 ヘタフェとベティスの試合が、3月9日00:15にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、エセキエル・アビラ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ヘタフェのキコ・フェメニア（DF）がゴールを決めてヘタフェが先制。

さらに45+2分ヘタフェが追加点。アブデル・アブカル（DF）のアシストからマルティン・サトリアーノ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とヘタフェがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ヘタフェが2-0で勝利した。

なお、ヘタフェは34分にアブデル・アブカル（DF）、36分にキコ・フェメニア（DF）、58分にドミンゴス・ドゥアルテ（DF）に、またベティスは44分にアブデ・エザルズリ（FW）、90+2分にアントニ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 02:20:15 更新