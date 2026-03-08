開催：2026.3.8

会場：ダイキン・パーク

結果：[アメリカ] 9 - 1 [イギリス]

WBCの試合が8日に行われ、ダイキン・パークでアメリカとイギリスが対戦した。

アメリカの先発投手はＴ・スクバル、対するイギリスの先発投手はＴ・ビザで試合は開始した。

1回表、1番 Ｎ・イートン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでイギリス得点 USA 0-1 GBR

5回裏、ピッチャー Ａ・スクラブがワイルドピッチでアメリカ得点 USA 1-1 GBR、1番 Ｋ・シュワバー 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアメリカ得点 USA 3-1 GBR、6番 Ｇ・ヘンダーソン 8球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでアメリカ得点 USA 5-1 GBR

6回裏、2番 Ａ・ブレグマン 4球目を打ってライトへの犠牲フライでアメリカ得点 USA 6-1 GBR、3番 Ａ・ジャッジ 2球目を打ってレフトオーバーのタイムリーヒットでアメリカ得点 USA 7-1 GBR、5番 Ｗ・スミス 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでアメリカ得点 USA 8-1 GBR

7回裏、2番 Ａ・ブレグマン 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでアメリカ得点 USA 9-1 GBR

試合は9対1でアメリカの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアメリカのＣ・ホームズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はイギリスのＡ・スクラブで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

