トレーディングカードの「Topps」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の台湾戦で満塁本塁打を放った日本代表「侍ジャパン」のドジャース・大谷翔平投手と、世界最大のプロレス団体「WWE」のスーパースター、ジョン・シナによるコラボカードを発売したと発表した。

侍ジャパンではカブス・鈴木誠也外野手が、3日の阪神との強化試合で先制ソロ本塁打を放った際、手のひらを前にかざして顔の前で振るジェスチャーを披露。これはジョン・シナが「YOU CAN'T SEE ME！（見えっこねぇ！）」の決め台詞とともに見せていた挑発的なポーズで、昨年限りで引退したシナ氏が自身のインスタグラムに鈴木の画像を投稿して反応したほか、大谷も6日の台湾戦でダイヤモンドを回った際に同じポーズを見せていた。

カードの画像では大谷とジョン・シナがともに“見えっこねぇ！”ポーズを披露。2人の直筆サイン入りで1980円となっている。

Toppsはまた、大谷が満塁本塁打を放った台湾戦で使用されたベース入りのカードも48時間限定で発売。通常版の購入者には直筆サインやレリック、ショートプリントなどの特別版カードを入手するチャンスがあるとしている。