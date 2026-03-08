スヌーピーのグッズを旅のお供に！普段も使いたいキュートなトラベルアイテムをピックアップ
春の旅行シーズンに備えて、トラベルグッズをチェック！スヌーピーのデザインならかわいくて飽きずに長く使えるはず。旅行用品と生活雑貨を取り扱う「HolidayHoliday(ホリデイホリデイ)」で見つけた注目アイテムを紹介しよう。
【写真】「HolidayHoliday」で手に入るスヌーピーデザインのトラベルグッズを見る
■ベルやスパイクも！きょうだい柄が使われたキュートなシリーズ
旅行の必需品がずらりとそろったシリーズは、スヌーピーときょうだいたちとウッドストックの総柄プリントがとびきりキュート！デニムを思わせる綾織生地にインディゴブルーの背景色が配され、仲のいいきょうだいたちがびっしりとプリントされている。スヌーピーは当然のこと、比較的グッズ化されることの多いオラフやアンディ、そしてレアなマーブルスやベル、スパイクの姿もあり、眺めているだけでワクワクするデザインだ。
ラインナップは全5種。汚れに強いツヤ消しラミネート加工がほどこされた「パスポートカバー」(1760円)、空気で膨らませる「ネックピロー」(2860円)、ひとまわり小さいサイズの「ミニネックピロー」(2200円)、普段使いでも活用したい「ポーチ」(2530円)、耳掛けタイプでヘアスタイルを崩さない「アイマスク」(1650円)と、どれも手に入れやすいリーズナブルなプライスだ。全部そろえても1万1000円だから、一度にまとめてゲットするのもおすすめ。
■ジョー・クールの型押しがセンスよし！レザータッチのシリーズ
本物のレザーに見えて、手入れも簡単なPUレザーを使ったこちらのシリーズは、「パスポートカバー」(各3080円)と「パスケース」(各3410円)の2種あり。それぞれニュアンスのあるブラウンとブルーの2色展開。
ジョー・クールに扮したスヌーピーとウッドストックがかわいいこのシリーズ。両方そろえたら、パスケースを眺めるたびに海外へ出かけたくなりそう！
■日常と非日常のどちらでも使えるラバー調のケースは発色がキレイ
もうひとつおすすめしたいのが、ラバーのような素材感の「PVCラゲッジタグ」(各1650円)。こちらはスーツケースやバッグの目印として使うほかに、パスケースとしても使うことができる。
デザインは、ジョー・クールとビーグル・スカウトの2種で、それぞれカラバリが2色ずつ。PVC素材ならではの鮮やかな発色で、離れた場所からでもよく目立つからすぐに自分の荷物を見つけることができそうだ。
以上のアイテムは「HolidayHoliday」で取り扱い中。アイテムによっては「PEANUTS(ピーナッツ)」公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」でも購入できるので、あわせてチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
