屈辱の11連敗　地力を痛感する韓国で広まる日本への“アレルギー反応”「また同じパターンで膝をついた。試合後半に入ると自滅してしまう」【WBC】

最後の最後まで食い下がりながら、力及ばず。イ・ジョンフはガクッと肩を落とした

手に汗握る打撃戦を落とし、韓国国内には落胆ムードが広まった。

3月7日、韓国代表は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の第2戦で、野球日本代表「侍ジャパン」に6-8で敗北。これで通算戦績が1勝1敗となった。

またも日本に敗れた。相手先発の菊池雄星から初回にいきなり3点を奪って幸先のいいスタートを切った韓国だったが、その裏に一死二塁の場面で鈴木誠也の2ランアーチで1点差に詰め寄られると、3回裏には大谷翔平、鈴木、吉田正尚がそれぞれソロホームランをマークして突き放された。

4回表にキム・ヘソンの同点2ランで一度は追いついた韓国だったが、計4つの与四球（申告敬遠を含む）で崩れた7回に3点を献上。終盤まで集中力が持続せずに競り負けた。これで日韓戦は2015年の「プレミア12」で勝って以来、引き分けを挟んで11連敗となった。

付け入る隙はあった。しかし、ここぞの局面であと一本が出なかった。かつて「宿命のライバル」と言われたのも今は昔。昨今では地力の差が明確に現れつつある。最終的に力及ばなかった今回の対戦もそれを物語る内容となった。