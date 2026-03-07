Snow Man佐久間大介、グループが見据える今後の目標を明かす「メンバーで話し合うんですよ」

3月6日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』にて、Snow Man・佐久間大介が、グループとしての今後の目標を語った。

番組内で、グループの今後の目標や展望を聞かれた佐久間は、「やっぱり、もっと国民的アイドルとしてちゃんとなりたいなって」「先輩が偉大すぎて。やっぱり、先輩たちを見ると俺ら全然だなっていうのをよく自分達メンバーで話し合うんですよ」「もっとちゃんと先輩たちみたいに売れないと」とコメント。

続けて、「どんなところに行っても、グループ名とかじゃなくて個人名で言ってもらえるとか。それって結構大事だなと思って」「そんな先輩たちがやっぱりすごいなって思ってるんで」と、自身が思う国民的アイドルとしての姿を明かした。

さらに、「あとはまあ、去年が5周年だったんでデビューして。今年6周年なんですけど」「5周年は本当にすごい盛り上がったんで、6周年目はそれに負けないぐらいまた盛り上げたいなと思ってます」と意気込みを語っていた。