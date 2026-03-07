この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場転職】豊田自動織機の給料は稼げるのか？給与明細で全部暴く」と題した動画を公開した。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、大手自動車部品メーカーである豊田自動織機の実際の給与明細を公開し、その待遇と仕事内容の実態について解説した。



動画では、長草工場勤務者の具体的な給与明細が紹介された。22日間の出勤（うち1日は休日出勤）に対し、基本給と変動基本給などを合わせた「基本能力給」は約27万7000円。これに約23時間の残業代や深夜手当などが加算され、総支給額は「36万7191円」に達した。一方で、この事例では月に2回の欠勤があったため、本来無料であるはずの寮費が3割負担となり、1万5450円が控除されている。それでも最終的な手取り額は「29万1508円」となり、ケンシロウ氏は「30万円には満たなかったが、欠勤がなければ超えていた」と分析した。



続いて、仕事内容についても言及。長草工場では人気車種「RAV4」を製造しており、プレス、溶接、塗装、組立、検査などの工程がある。「人気車種だからこそスピードがめちゃくちゃ早い」とケンシロウ氏は語り、それなりの体力と技術が求められる現場であることを強調した。また、配属先は選べない「配属ガチャ」の側面があり、工程によって作業のきつさが異なる点も指摘された。



ケンシロウ氏は、工場勤務で続く人の特徴として「キツさを覚悟できている人」を挙げた。「意外にこんなもんかと思える生き物」と人間の適応力について触れつつ、目的を持って働くことの重要性を説いた。本動画は、高収入が期待できる一方で相応の覚悟が求められる期間工のリアルを浮き彫りにしている。