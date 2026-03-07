【Amazon 新生活セール】話題のApple Watchバンドも。MOFTが最大20%OFFに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からMOFTをご紹介。リバーシブルで使えるApple Watchバンドや、定番のスマホスタンドもプライスダウン。お得に手に入れるチャンスですよ。

MOFT（モフト）とは？


シンプルながらもクリエイティブなスマホ・タブレット・PCアクセサリーなどを手掛けるブランド。デザイン力の高さに定評があり、「iFデザインアワード」や「レッド・ドット・デザイン賞」の受賞歴も有しています。

リバーシブルで使えて、取り付けも簡単なApple Watchバンド


独自の両面マグネットデザインを採用し、裏表どちらの向きでも楽々装着が可能。強力マグネットなのでしっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィットします。

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3 に適用 38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3 に適用 38mm 40mm 41mm 42mm（ジェットブラックxサンドベージュ）

5,880円 → 4,998円（15%オフ）

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3 に適用 38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3 に適用 38mm 40mm 41mm 42mm（サンライズオレンジxミストブルー）

5,880円 → 4,998円（15%オフ）

カラバリ豊富。iPhone 17用ケース（MagSafe対応）


MOFT独自開発の「MOVAS」ヴィーガンレザーにより、肌になじむ柔らかな質感を実現。防汚性能が高く、コーヒー、油、口紅など日常生活の汚れをサッと拭き取れ、スマホケースを常に清潔に保てます。

17シリーズ対応 MOFT【公式直営店】iPhone 17 ケース MagSafe 対応 カメラコントロール全面保護版 MOVAS™ レザーケース 高耐久 MOFT スマホケース 強力磁力 軽量 ワイヤレス充電対応 1.5m落下防止 色褪せにくい 高反発ボタン レンズ全面保護

6,980円 → 5,584円（20%オフ）

カードも収納できる。薄くてシンプルなスマホスタンド


縦置き、横置き、フローティングモードに自由に切り換えられ、様々なシーンに対応できるスマホスタンド。カードも収納可能。マグネット内蔵で、MagSafe対応機種（iPhone16 / 15 / 14 / 13 / 12シリーズ）に使用できます。

MOFT【公式直営店】磁力強化版 Snap-On スマホスタンド iPhone 16/15/14/13/12シリーズ対応 カードケース MagSafe対応 マグネット カード収納 ウォレットスタンド スマホグリップ 薄型軽量 折り畳み式 持ち歩き便利 ミニマリスト MOVAS™ MOFT【公式直営店】磁力強化版 スマホスタンド iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ対応 MOVAS™ カードケース MagSafe対応 マグネット カード収納 ウォレットスタンド スマホグリップ 薄型軽量 折り畳み式 持ち歩き便利 ミニマリスト

4,480円 → 3,808円（15%オフ）

多機能かつ無駄のないデザインが人気のスマホスタンド


人気の「七変化マルチスタンド」をベースに、カード収納スペースを新たに追加し、「8-in-1多機能スタンド」が誕生。

MOFT【公式直営店】モフト スマホスタンド 8-in-1多機能スタンド カードケース付き MagSafe対応/NFC/Suica/タッチ決済対応｜iPhoneシリーズ・全機種対応｜強力磁力＆アイアンリング付き｜MOVAS™素材｜薄型・軽量・折りたたみ式｜多角度調整・三脚 携帯スタンド｜自撮り・動画視聴・ウェブ会議・ドラマ鑑賞・記録撮影・旅行に最適（カード収納）

6,780円 → 5,763円（15%オフ）

姿勢改善にも一役。極薄のパソコンスタンド


あらゆる種類のノートパソコンに互換性のある、通気孔付きノートパソコン用スタンド。重さわずか65gで、持ち運び用にも最適です。

MOFT【公式直営店】ノートパソコンスタンド MOFT【公式直営店】ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド 【中空デザイン】 持ち運び簡単 折りたたみ式 超薄型 安定性 15°&25°二段階調整可能 16インチまで対応 コンパクト PC/MacBook/ラップトップ/iPadタブレットに対応 パソコンスタンド 「貼り付け」 AirFlow (ジェットブラック)

2,880円 → 2,448円（15%オフ）

その他のおすすめ商品


Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) 【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

6,990円 → 4,490円（36%オフ）

Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3） Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

19,990円 → 13,990円（30%オフ）

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact

3,980円 → 3,390円（15%オフ）

Anker Eufy Security SmartTrack Card 【アップグレード版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30 (充電式紛失防止トラッカー) 【充電対応/Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / 紛失防止タグ/スマートタグ/スマートトラッカー/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/忘れ物防止/スマホ鳴らす】

4,990円 → 2,990円（40%オフ）

CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)

1,980円 → 1,780円（10%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


