【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月2日〜3月8日｜総合運＆恋愛運TOP３
『計算外のことが起きやすいです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分では目的に沿って行動をとっているはずなのに、周囲の人達に全然違うイメージに捉えられることが多いです。真面目に振る舞っていても自由人に見られたりするでしょう。仕事や公の場では周りの人達ばかりが良い思いをしているように見えてしまいます。でも。それは、その人達が自慢することが上手なだけと割り切ると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
「楽な人や楽な関係に進んだはずが、苦労ばかり」という感じの、思惑とズレる事態があるようです。選ぶ相手を間違えると、その後切り離せない縁になる可能性もあるでしょう。シングルの方は、本性をひた隠しにしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が理詰めでこちらをコントロールしてきます。
｜時期｜
3月12日 印象を考える ／ 3月14日 ネガティブになってしまう
｜ラッキーアイテム｜
絵画
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞