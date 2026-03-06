I Don’t Like Mondays.、新曲「マスカレード」配信開始＋北山宏光との「Just Like That」コラボステージ映像公開へ
I Don’t Like Mondays.が、2026年第1弾シングルとなる新曲「マスカレード」を3月3日(火)より配信リリースした。リード曲「マスカレード」は「KATE WEBムービータイアップソング」に決定している。
現在はKATEオリジナルSHORT MOVIE『HENSHIN THE FIRST』は日本国内に加えアジア地域へ向けて公開中。「強く、美しく、HENSHIN」というコラボレーションテーマのもと、KATEの思想と仮面ライダーの世界観が一体となった、新しい表現に挑んでいる。
また、カップリングにはボーカルYUの盟友、北山宏光への提供曲「Just Like That」(2024)のセルフカバーを収録。さらに2024年にI Don’t Like Mondays.デビュー10周年記念として開催された”FOCUS” ASIA TOUR 東京公演に北山宏光がサプライズ出演し、一夜限りのコラボステージとなった「Just Like That」のライブ音源も同時収録された。
リリース前には両者のSNSにて楽曲を連想させる意味深なポストが掛け合い的に投稿され、双方のファンの期待が高まっていた。リリースを記念し、コラボステージのライブ映像も3月6日(金) 21:00よりYouTube公開される。
I Don’t Like Mondays.は3月1日からシンガポール公演を皮切りにアジアツアー＜TOXIC ASIA TOUR 2026＞をスタートさせたアイドラ。シンガポールは初開催だったが現地の熱狂的なファンを目の前に、アジアでのさらなる可能性を感じたという。今年は彼らにとってどのような1年になるか目が離せない。
■「マスカレード」
2026年3月3日(火)配信スタート
https://idlms.lnk.to/masquerade
収録内容 :
M-1 マスカレード
M-2 Just Like That
M-3 Just Like That (feat. Hiromitsu Kitayama) [LIVE]
・KATEオリジナルSHORT MOVIE「HENSHIN THE FIRST」
【KATE特設サイト】https://www.nomorerules.net/special/kamen-rider/
■＜”TOXIC” ASIA TOUR 2026＞
シンガポール公演(終了)
日付：2026年3月1日（日）
会場：*SCAPE Ground Theatre
住所：2 Orchard Link, Singapore 237978
開場/開演時間：19:00 / 20:00
台北公演
日付：2026年3月14日(土)
会場：MOONDOG
住所：105 台湾 Taipei City, Songshan District, Section 1, Fuxing S Rd, 39號9F
開場/開演時間：16:30 / 18:00
サイトURL：https://baodaorecords.kktix.cc/events/667c9da6
問い合わせ先：ticket@baodaorecords.fun
香港公演
日付：2026年3月21日(土)
会場：MOM LIVEHOUSE
住所：B39 7 Seas Shopping Centre, 113-121 King’s Rd, North Point, 香港
開場/開演時間：19:00 / 20:00
サイトURL：https://www.tickets.neon-lit.com
問い合わせ先：business@neon-lit.com
バンコク公演
日付：2026年3月22日(日)
会場：At.Bantadthong Art Space
住所：2030 Banthat Thong Road, Rong Mueang, Pathum Wan District, Bangkok 10330
開場／開演時間：18:00 / 18:30
サイトURL：https://www.eventpop.me/s/idontlikemondays-bkk
問い合わせ先：seenscenespace@gmail.com
ソウル公演
日付：2026年4月10日(金)
会場：Yes24 Wanderloch Hall (예스24원더로크홀)
住所：B3 Artreon, 129 Sinchon-ro, Seodaemun-gu, Seoul
開場/開演時間 - 18:00 / 19:00
サイトURL：https://wanderlochhall.com
お問い合わせ先：wanderloch.gig (instagram.com/wanderloch.gig/)
一般チケット販売日 ：COMING SOON
