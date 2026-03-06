辻希美＆第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが“喜びの舞”「リビング復活」報告に反響「笑顔が輝いてる」「相変わらず広くてびっくり」
【モデルプレス＝2026/03/06】俳優の杉浦太陽が3月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅のリビングが“復活”した様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「相変わらず広くてびっくり」0歳5子と広々リビングで“喜びの舞い”
妻でタレントの辻希美が2月12日に自身の公式ブログにて床暖房の設置工事が始まったことを明かしていた自宅のリビングについて、杉浦は「リビング復活しました」と工事が終わったことを報告。「みんなで喜びの舞いwww」と記し、以前と変わらぬ広々としたリビングで、辻と第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが両手を広げて笑顔を見せる姿が収められた微笑ましいショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛すぎる」「笑顔が輝いてる」「可愛すぎる親子」「本当に嬉しそう」「リビングが相変わらず広くてびっくり」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆杉浦太陽「リビング復活」妻・辻希美＆夢空ちゃんの"喜びの舞"ショット披露
◆杉浦太陽の投稿に「笑顔が最高に輝いてる」の声
