辻希美＆第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが“喜びの舞”「リビング復活」報告に反響「笑顔が輝いてる」「相変わらず広くてびっくり」

辻希美＆第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが“喜びの舞”「リビング復活」報告に反響「笑顔が輝いてる」「相変わらず広くてびっくり」