NHKは6日、報道局スポーツセンターに勤務していた中元健介チーフディレクター（50）が、東京・渋谷区内で女性にわいせつな行為をしたとして、不同意性交などの疑いで、警視庁に逮捕されたことを発表し、都内の同局で緊急会見を行って謝罪した。

同局によると、同容疑者は今年1月4日、「渋谷区内で、通行中の女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の疑いで、昨日（5日）に逮捕されました」とした。

警視庁渋谷署によると、逮捕容疑は1月4日、東京都渋谷区の路上を歩いていた女性に声をかけてビルに連れ込み、「俺危ない物持ってるから」などと脅し、わいせつな行為をした疑い。女性は直後に現場付近の交番に駆け込んだ。中元容疑者は自転車で去ったというが、防犯カメラの捜査などで浮上した。容疑者と似た人物に被害に遭ったと署に申告している別の女性もおり、関連を調べる。中元容疑者は「強制して無理やりさせたということはない」と否認している。

6日午後の会見に出席した安保華子理事は「このたびは本当に申し訳ありませんでした。被害にあわれた方の人権を傷つける、許されない行為です」として頭を下げた。詳細は調査中で「事実関係を早急に確認した上で厳正に対処いたします」と語った。

中元容疑者が所属していたスポーツセンターの松元良祐センター長によると、犯行のあった日は同容疑者の休日出勤日で、同僚らの証言から、犯行後に渋谷にある局へ出勤していたとみられるという。2000年入社で、これまで主にスポーツ番組の制作に携わってきていたといい「当日は出勤して編集作業などをしていたそうです。被害者の方に申し訳なく、強い責任を感じております」と明かした。

一部で報道されている余罪などについては「わからない」とし、「普段から意欲的に勤務しており、これまでに何か問題があったとかは聞いておりません」。2月のミラノ・コルティナ五輪の報道にも関わっていたといい「メインではございませんが関連業務はございました」とした。

当人以外の責任の所在などについて、松元センター長は「単なる個人の問題ではなく事の重大さ、深刻さをあらゆる場において、組織内で1人1人にしっかり植え付けていく、そういうことがよりいっそう必要かなと思っています」と語った。