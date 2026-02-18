『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』製作のウォルター・ハマダと、 『クワイエット・プレイス』シリーズのパラマウント・ピクチャーズがタッグを組み、 『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツが監督・脚本を務めた 究極の密室パニック・シチュエーションスリラー『おさるのベン』（原題：PRIMATE）が、 2月20日（金）より全国公開となります。愛らしい存在が、いつの間にか“何か違