（台北中央社）閉鎖された空間からの脱出を楽しむ「脱出ゲーム」を運営する台北市内の店舗で、従業員の女性が窒息状態となり、後に死亡したのを受け、市文化局は26日までに、再発防止策として、没入型コンテンツ産業の安全ガイドラインを発表した。ゲームの運営中には監視役の担当者を設置するよう求めた。事故は10日に発生。死亡した女性は当時、首をつった幽霊に扮しており、何らかの原因でロープにつるされたまま身動きが取れな