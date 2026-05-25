今後5年間を快適に過ごすための”ミレーナ交換”。【漫画】本編を読む30代でチョコレート嚢胞を経験し、手術後の再発予防としてミレーナを装着したオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。今回は、5年間使用したミレーナの交換時に体験した“リアルな痛み”を描いたルポ漫画を紹介する。※本記事は個人の体験談です。体調や症状には個人差があります。必要に応じて医師や専門家へ相談してください。■再発予防のために勧められたミレ