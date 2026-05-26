２６日、中国共産党歴史展覧館を訪れたブチッチ大統領（手前左から３人目）。（北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京5月26日】中国を国賓として訪問中のセルビアのブチッチ大統領は26日、北京で中国共産党歴史展覧館や清華大学、自動車ブランド「小米（シャオミ）汽車」の工場を訪れた。２６日、中国共産党歴史展覧館を訪れたブチッチ大統領。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、清華大学で講演するブチッチ大統領。（北京