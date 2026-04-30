キングコングは、コンビ揃って何かと世間から叩かれやすい。前回は、意図せぬ「ズレ」で炎上を招いてしまう梶原雄太の損な性格について触れたが、相方の西野亮廣に対する世間の反発は、また種類が違う。アパレルブランド「ストレートエッジ」の騒動でも「拝金主義」といった批判が相次いでいるが、プロインタビュアー・吉田豪氏は、そうしたバッシングの多くが「西野さんへの解像度が低いまま行われている」と指摘する。かつてラ