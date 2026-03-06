「韓国に下半身だけの遺体37体、行方不明者8万人」日本人向けに嫌韓デマ流した韓国人ユーチューバーが書類送検

李在明（イ・ジェミョン）大統領を詐称して偽の「国民向け談話」を作成するなど、フェイクニュースを流布した疑いを持たれている30代の会社員や有名ユーチューバーらが検察に送致された。

3月5日、警察によると、ソウル警察庁・サイバー捜査課が電気通信基本法違反などの疑いがある30代の男性A氏を書類送検（不拘束送致）した。

会社員のA氏は昨年11月13日と14日、26日の3回にわたり、李大統領の名義で「海外株式の譲渡所得税率を22%から40%に引き上げる」「年1%の海外株式保有税を新設し、2026年1月1日から施行する」といった内容の虚偽の投稿をX（旧ツイッター）に掲載した疑いを持たれている。

A氏は自身の投稿が物議を醸し、警察が立件前の調査に着手すると、同年12月1日に自首した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

また、警察は有名ユーチューバーのB氏についても、電気通信基本法違反の疑いで書類送検した。

チャンネル登録者約96万人を保有し、主に日本人を対象に日本語で動画投稿を行うB氏は、昨年10月22日に「韓国で下半身だけの遺体が37体発見され、非公開捜査中の事件が150件ある。韓国の行方不明者が約8万人いる」など、虚偽の情報が含まれた動画を投稿した疑いがある。

警察は、B氏が動画を通じて得た収益2421ドル（日本円＝約38万円）について、起訴前の追徴保全を申請した状態だ。

B氏はこれを受け、4日に自身のYouTubeチャンネルで公開した最新動画で「僕はフェイクニュースを日本に流していない」「むしろ逆に、僕のおかげで日本の皆さんが韓国のイメージをよく見てくれている」などと無実を訴えている。