フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）は5日（日本時間6日)、女子ショートプログラム（SP）で初出場の16歳・岡万佑子（木下アカデミー）が69.77点をマーク。71.90点の島田麻央（木下グループ）に次ぐ2位発進となった。期待される岡のある事実に、ネット上では注目が集まった。

「Mayuko Oka」のアナウンスで紹介されると、大きな歓声を浴びた岡。青の衣装に身を包み、冒頭からルッツ―トウループの連続3回転を綺麗に着氷させた。続くダブルアクセル、さらに3回転ループと、ジャンプの要素はミスなし。質の高いスピン、ステップで会場を沸かせた。滑り切ると、一段と大きな歓声を浴び、満面の笑みで客席に手を振った。

ファンが驚いたのは岡のプロフィール。国際スケート連盟によると、身長153センチだ。しかし、もっと長身に感じさせるほど、手足の長さを感じさせる演技を見せている。

X上では「めっちゃ手足長いスタイルいい！てWikipedia見たら身長153って書いてあって、ほんとに？」「153センチが信じられないほど手足長い」「これで153センチ？」「演技中は167センチくらいありそうに見えるダイナミックさ」「JAPANのフィギュアどうなってんの……」などと注目されていた。

16歳の岡は、世界ジュニア3連覇を達成している17歳・島田麻央と並ぶジュニアの大器。昨年12月のシニア全日本選手権は優勝した坂本花織、3位千葉百音、4位中井亜美という後のミラノ五輪組に食らいつき、2位だった島田とともに6位入賞している。



（THE ANSWER編集部）