ピラフ星人、日本武道館公演でメジャーデビュー発表！デビュー曲はTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』ED「Shalala」

ピラフ星人が、3月5日に日本武道館にてワンマンライブを開催した。

日本の男性ヒップホップアーティスト史上最年少での日本武道館公演となり、キャリアの大きな節目となる一夜となった。

■デビュー日となる4月19日に新曲「Shalala」を配信リリース

Z世代や子供たちの黄色い声でいっぱいの武道館のステージでは、代表曲から最新曲までを披露。圧巻のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に巻き込む中、本公演内で重大発表が行われた。

4月12日より放送開始となるTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のエンディングテーマをピラフ星人が担当することが決定。さらに、エンディングテーマに起用された新曲「Shalala」を本公演で初披露した。疾走感あふれるサウンドとキャッチーなメロディが印象的な本楽曲に、観客からは大きな歓声が上がった。

そして、「Shalala」を4月19日に配信リリースすること、ならびに同日付でソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューすることも発表。武道館という大舞台でのサプライズ発表に、会場はこの日いちばんの歓声と拍手に包まれた。

なお、同日20時にはTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期の最新PVが解禁され、エンディングテーマ「Shalala」の音源の一部も初公開。武道館での初披露とあわせて、楽曲への期待が一層高まっている。

さらに、日本武道館公演の模様がCS放送「TBSチャンネル1」にてテレビ初独占放送されることも決定した。3月28日11時より全曲ノーカットで放送される。

最年少記録を打ち立てた武道館公演を経て、アニメタイアップ、そしてメジャーデビューへ。ピラフ星人の新章の幕開けを印象づける一夜となった。

■番組情報

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」『ピラフ星人ワンマンライブ “卒業式 at武道館”』

03/28日（土）11:00～

■リリース情報

2026.04.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Shalala」

