タイで挑んだ「過去最大露出」白戸ゆめのが『FLASH』に登場！艶やかグラビアカットを公開

“女子アナ界No.1”スタイル・白戸ゆめの初写真集から先行カット掲載の表紙＆巻頭10P！ ぽたみう、「劇団4ドル50セント」大槻理子の2年ぶりグラビア掲載の『FLASH』は3月3日(火)発売

“女子アナ界No.1”スタイルの白戸ゆめのが初写真集発売！『FLASH』の表紙巻頭ページで先行カットを披露

“女子アナ界No.1”と評される圧倒的なプロポーションで、多くの雑誌表紙を席巻してきた白戸ゆめのが、3月3日発売の『FLASH』表紙・巻頭グラビアに登場。

舞台はタイ。自身初となる写真集から、過去最大露出に挑戦した先行カットを10ページにわたり独占公開した。

白戸本人が「30歳の節目にふさわしい作品になった」と自負する通り、ドラマティックかつ艶やかな色香が漂うカットの数々は、まさに必見といえる。

【プロフィール】

白戸ゆめの（しらと・ゆめの）

30歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身

慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。

そのほか最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）にて

【クレジット】

白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

【写真集告知】

白戸ゆめの1st写真集「タイトル未定」は4月21日(火)に光文社より発売予定！全国書店およびオンライン書店で予約受付中！