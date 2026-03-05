½¬¶áÊ¿¤Î"ÌÓÂôÅì²½"¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÄÃæ¹ñºÇ¸å¤Î"¥Ö¥ì¡¼¥Ìò"½ÍÀ¶¤ÇŽ¤¤³¤ì¤«¤éµ¯¤¤ëŽ¢ÂÐÂæÏÑŽ£3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
¢£¤½¤·¤Æ·³´´Éô7¿ÍÂÎÀ©¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿2¿Í¤Ë
2026Ç¯2·î11ÆüÉÕ¤Î¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Îµ»ö¡Ö½¬¶áÊ¿¡¢ºÇ¶á¤Î·³½ÍÀ¶¤Ë¸ÀµÚ¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÀÅ¤«¤ÊÇÈÌæ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬·³´ØÏ¢¤Î²ñ¹ç¤ÇºÇ¶á¤Î·³ÆâÆ°¸þ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢·³¤Î°ìÉô¤Ë¡Ö¿¼¹ï¤ÊÉåÇÔ¡×¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÀïÁè½àÈ÷¤äÇ¤Ì³¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¤«¤é¤À¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÉåÇÔ¤È¤ÎÆ®¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÃæ¹ñ·³¤¬¡Ö³×Ì¿Åª²þÂ¤¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½¬¼çÀÊ¤¬¤¤¤¦¡Ö¿¼¹ï¤ÊÉåÇÔ¡×¤È¡Ö³×Ì¿Åª²þÂ¤¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤¬1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¡ÊCMC¡ËÉû¼çÀÊ¤ÎÄ¥(¤Á¤ç¤¦)Ëô¶¢(¤æ¤¦¤¤ç¤¦)¡¢Îþ¹ç»²ËÅÉô»²ËÅÄ¹¤ÎÎ(¤ê¤å¤¦)¿¶Î©(¤·¤ó¤ê¤Ä)¤Î·³´´Éô¤Õ¤¿¤ê¤¬¡Ö½ÅÂç¤Êµ¬Î§¡¦Ë¡Î§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡×¤ÇÄ´ºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È¯É½¤À¡£
CMC¤Ï¸µÍè7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬2023Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ñËÉÂç¿Ã¤ÎÍû(¤ê)¾°Ê¡(¤·¤ç¤¦¤Õ¤¯)Éû¼çÀÊ¤Î²¿(¤«)±ÒÅì(¤¨¤¤¤È¤¦)¡¢À¯¼£¹©ºîÉô¥È¥Ã¥×¤ÎÉÄ(¤Ó¤ç¤¦)²Ú(¤«)¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¼ºµÓ¡£º£Ç¯1·î¤ËÄ¥Ëô¶¢¤ÈÎ¿¶Î©¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï½¬¶áÊ¿¤È·³¤ÎÈ¿ÉåÇÔ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÄ¥(¤Á¤ç¤¦)¾ºÌ±(¤·¤ç¤¦¤ß¤ó)¤À¤±¤À¡£CMC7¿ÍÃæ¤Î5¿Í¤¬¼ºµÓ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¥Ëô¶¢¤¿¤Á¤Ø¤ÎÄ´ººÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£½¾Íè¤ÎÈ¿ÉåÇÔ°Æ·ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·Á¼°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤¤ÉÔ²Ä²ò¤Ê¡Ö°ÛÊÑ¡×
¤È¤³¤í¤¬¸åÆü¡¢·³µ¡´Ø»æ¡Ö²òÊü·³Êó¡×¤Ï¼ÒÀâ¤Ç¡¢Î¾»á¤¬¡ÖÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊÀÕÇ¤À©¤ò¿¼¹ï¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£¼çÀÊÀÕÇ¤À©¤È¤Ï¡¢·³¤ÎºÇ½ª·èÄê¸¢¤¬½¬¼çÀÊ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡£¶âÁ¬ÅªÉÔÀµ¤äµ¬Î§°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·³¤Î»Ø´ø¸¢¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ½¬¼çÀÊ¼«¿È¤¬¡Ö·³¤ÎÉåÇÔ¤¬ÀïÈ÷¤äÇ¤Ì³¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´´Éô¤¿¤Á¤Î¸ÄÊÌ°Æ·ï¤«¤é·³Á´ÂÎ¤ÎÂÎ¼Á¤äÀïÎÏ¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£¾ðÊó¤¬Ë³¤·¤¤¤À¤±¤Ëµ¿Ìä¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢1·î20ÆüÁ°¸å¤Ë¤ÏÉÔ²Ä²ò¤Ê¡Ö°ÛÊÑ¡×¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ËÌµþ¼óÅÔ¶õ¹Á¤ä¾å³¤¡¢À®ÅÔ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·ç¹Ò¡¦ÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¡¢³¤³°¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡ÖËÌµþ¤Ç·³Æ±»Î¤Î½Æ·âÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¼óÅÔ¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¤À¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¹á¹Á¤Î¾ÃÂ©¶Ú¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÀ¯ÊÑ¤À¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢£CIA¤Î¡Ö¶¨ÎÏ¼ÔÊç½¸¡×Æ°²è¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È
ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤ä¶õ¹ÁÉõº¿¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¾Úµò¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤¬ÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤Ä¤Î¤Ï¡¢Ä¥Ëô¶¢¤é¤¬·³´ØÏ¢¤Î²ñ¹ç¤ò·çÀÊ¤·¤¿¿ôÆü¸å¤ËÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸ø¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢·³µ¡´Ø»æ¤¬¡Ö¼çÀÊÀÕÇ¤À©¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¡×¤È°ÛÎã¤ÎÃÇºá¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
·³¤Îº®Íð¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¤¬2·î12Æü¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡È¶¨ÎÏ¼ÔÊç½¸¡É¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¡Ö¸¸ÌÇ¤·¤¿Ãæ·ø¤ÎÃæ¹ñ·³¾¹»¡×¤ÈÌÀ¼¨¤·¡¢ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¼êÃÊ¤äÆ¿Ì¾¤Ç¤ÎÏ¢ÍíÊýË¡¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»²¹Í¡§¡ÖÊÆCIA¡¢Ãæ¹ñ·³Åö¶É¼Ô¤Ë¶¨ÎÏ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡¡·³´´Éô½ÍÀ¶¤Ë¾è¤¸¡×CNN¡¡2026.02.13¡Ë¡£
CIA¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢Ãæ¹ñ·³Æâ¤Îµ¿¿´°Åµ´¤òÀú¤ë¡ÖÇ§ÃÎÀï¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£ÅÅ·âÅª¤Ê½ÍÀ¶¤Ç»Ø´ø·ÏÅý¤Ë¶õÇò¤¬À¸¤¸¡¢¡Ö¼¡¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤À¡£Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤¬¡Ö¹ñ²ÈÅ¾Ê¤¹Ô°Ù¤À¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Åö¶É¤Î´íµ¡´¶¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÓÂôÅì¤ÎºÆÍè¤«
2·î16Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡Ö½¬¶áÊ¿¤Î·³½ÍÀ¶¤ÏÀäÂÐÃéÀ¿¤ÎÄÉµá¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ø¼«¸Ê³×Ì¿¡Ù¤òÌÓÂôÅì»þÂå¤ÎÀ°É÷±¿Æ°¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ëÄ¹Ê¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£À°É÷±¿Æ°¤È¤Ï¡¢1942Ç¯¤«¤éÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬³×Ì¿º¬µòÃÏ¤Î±ä°Â¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤¿»×ÁÛ¶µ°é±¿Æ°¤Ç¡¢ÅÞ°÷¤Î»×ÁÛ¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐÇÉ½ÍÀ¶±¿Æ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡¢ÌÓÂôÅì¤¬±ä°ÂÀ°É÷¤ÇÀ¯Å¨¤òÇÓ½ü¤·¤¿¼êË¡¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¤Î·³´´ÉôÄÉÊü·à¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î½¬¶áÊ¿¤Ë¡ÈÌÓÂôÅì¤ÎºÆÍè¡É¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢Îò»ËÅª´û»ë´¶¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢É®¼Ô¤âÂè°ìÊó¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¡¢È¾À¤µªÁ°¤Î»ö·ï¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£
º£²ó¤Î·³½ÍÀ¶¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¡È½¬¶áÊ¿¤ÎÌÓÂôÅì²½¡É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡£¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¥Ëô¶¢¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤È½¬¶áÊ¿¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÌÁÍ§¡×¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ï½Å¤¤
Ä¥Ëô¶¢¤ÏÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¡ÊCMC¡ËÉû¼çÀÊ¡¢¤Ä¤Þ¤ê½¬¶áÊ¿¤Ë¼¡¤°·³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤è¤¯¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤È¤ÏÆ±¤¸¹ÈÆóÂå¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ³×Ì¿¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¹âµé´´Éô¤Î»Ò½÷¡Ë¤ÎÌÁÍ§¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î½ª·ë¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶¦»ºÅÞ¤È¹ñÌ±ÅÞ¤¬ÇÆ¸¢¤òÁè¤¦ÆâÀï¤¬Â³¤¡¢½¬¶áÊ¿¤ÎÉã¡¦½¬(¤·¤å¤¦)Ãç·®(¤Á¤å¤¦¤¯¤ó)¤È¡¢Ä¥Ëô¶¢¤ÎÉã¡¦Ä¥(¤Á¤ç¤¦)½¡Â½(¤½¤¦¤½¤ó)¤Ï¡¢ÌÓÂôÅìÎ¨¤¤¤ë¶¦»ºÅÞ·³¤Î¡ÖÀ¾ËÌÌîÀï·³¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀïÍ§¤À¤Ã¤¿¡£½¬Ãç·®¤¬À¯¼£°Ñ°÷¡¢Ä¥½¡Â½¤¬Éû»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢À¾ËÌÀïÀþ¤ÎÉôÂâ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¤Î·³È¶Åª¤Ê¿ÍÌ®¤Ï¡ÖÀ¾ËÌÖó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢1949Ç¯¤Î·ú¹ñ¸å¤â¶¯¸Ç¤Êå«¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢½¬¶áÊ¿¤È3ºÐÇ¯¾å¤ÎÄ¥Ëô¶¢¤âÆ±¤¸¹ÈÆóÂå¤ÎÌÁÍ§¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Ä¥Ëô¶¢¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê·³¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£1984Ç¯¤ÎÃæ±Û¹ñ¶Ê¶Áè¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤Î¹ñ¶¤Ë¤¢¤ëÏ·»³¤Ç¡¢Á°ÀþÉôÂâ¤òÎ¨¤¤¤Æ¼çÊö¤ò¤ï¤º¤«7Ê¬¤ÇÀ©°µ¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡ÊÏ·»³ÀïÌò¡Ë¡£¼ÂÀï¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤´´Éô¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢Ä¥Ëô¶¢¤Î·ÐÎò¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½¬¶áÊ¿¤ÈÆ±¤¸ÆÃ¸¢³¬µé¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÍ¥½¨¤Ê·³¿Í¤ÎÄ¥Ëô¶¢¤¬¡Ö¼çÀÊÀÕÇ¤À©¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¤¸¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ï½Å¤¤¡£½¬¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤·¤¿¡Ö·ìÅý¤ÎÌÁÍ§¡×¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëµ¬Î§°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¬¶áÊ¿¤Î·³ÅýÀ©¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¤â¤Ï¤ä¡¢Ã¯¤â°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¸ø¼°¤Ë¡Ö½ÅÂç¤Êµ¬Î§¡¦Ë¡Î§°ãÈ¿¡×¤È¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î´ü¸Â¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¼£Åª¤ÊµµÎö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
½¬¶áÊ¿¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ¤´ü¤¬½ª¤ï¤ë2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÂæÏÑ¿¯¹¶Ç½ÎÏ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÀ¯¼£ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÌÓÂôÅì¤Èûý¾®Ê¿¤â¤Ê¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂæÏÑÊ»¹ç¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅªÀ®²Ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡È±Êµ×¹ÄÄë¡É¤È¤·¤ÆÇ¤´ü±äÄ¹¤òÀë¸À¤¹¤ë¹½ÁÛ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ä¥¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÀï¤òÃÎ¤ë´´Éô¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î¼ÂÎÏ¤òÎäÀÅ¤ËÄ¾»ë¤·¡¢¡Ö2035Ç¯¤¬¸½¼ÂÅª¤À¡×¤È¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢Ä¥¤Ï½¬¤Ë¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤òÂ¥¤»¤ë¡ÖÍýÀ¤¢¤ëÀ¼¡Êvoice of reason¡Ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
³×Ì¿¸µ·®¤Î»ÒÄï¡Ê¹ÈÆóÂå¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î°ìÀþ¤Ç¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤¬¤¢¤ë¡£ÃÝÇÏ¤ÎÍ§¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿º£²ó¤Î½èÊ¬¤Ï¡¢ÙÝÇË¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£·³¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤äÃ¯¤â°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¸À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤¿¤ËÅù¤·¤¤¡£
¢£Îò»ËÅª´û»ë´¶¤ÎÀµÂÎ¡½¡½¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¼ºÄÆ
1971Ç¯9·î13ÆüÌë¡£¥â¥ó¥´¥ë¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¥¦¥ó¥É¥ë¥Ï¥ó¶á¹Ù¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î»°ºµ·á¡Ê¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¡Ë·¿Î¹µÒµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎÓ(¤ê¤ó)É·(¤Ô¤ç¤¦)¡½¡½Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¸µ¿ã¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÞµ¬Ìó¤ËÌÓÂôÅì¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÓÉ·¤ÏÌÓÂôÅì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¶¦ÆâÀï¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹À¬¡Ê1934¡Á35Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½Âç³×Ì¿´ü¤Ë¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¿ÆÌ©¤ÊÀïÍ§¡×¤È¤·¤ÆÁ´Ãæ¹ñ¤Ë·öÅÁ¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎÓÉ·¤¬¥½Ï¢¤Ø¤ÎÆ¨Ë´¤ò¿Þ¤ëÅÓÃæ¤ÇÄÆÍî»à¤·¤¿¡£ÌÓÂôÅì¤Ë¤è¤ë½ÍÀ¶¤ò¶²¤ì¤Æ¤ÎÆ¨Ë´¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼ÌÓÂôÅì¤Ï¡¢¼«¤éÁª¤ó¤À¸å·Ñ¼Ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤«¡£ÎÓÉ·¤ÏÂî±Û¤·¤¿·³»ö»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ê¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä«Á¯ÀïÁè³«Àï»þ¤Ë¤Ï»²Àï¤Ë¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò¤È¤ê¡¢1969Ç¯¤ÎÃæ¥½¹ñ¶Ê¶Áè¤Ç¤â¥½Ï¢¤È¤ÎÁ´ÌÌÀïÁè¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÀïÁè¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÌÓÂôÅì¤ÎÌµËÅ¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Èà¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÌÓ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¼ºµÓ¸å¡¢ÎÓÉ·¤ÈÈà¤Î°ìÇÉ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥½Ï¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡×¡ÖÈ¿³×Ì¿½¸ÃÄ¡×¤È¤·¤ÆÃÇºá¤µ¤ì¤¿¡£Ï©Àþ¾å¤ÎÂÐÎ©¤¬¡¢¹ñ²È¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦Âçºá¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÈºÛ¼Ô¤¬ÌÁÍ§¤òÇÓ½ü¤¹¤ëºÝ¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
2026Ç¯¤ÎÄ¥Ëô¶¢¼ºµÓ¤Ï¡¢ÎÓÉ·»ö·ï¤È½Å¤Ê¤ëÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Ä¥Ëô¶¢¤Ï½¬¶áÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éã¿ÆÀ¤Âå¤«¤é¤Îå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿ÃÝÇÏ¤ÎÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï·»³ÀïÌò¤Î±ÑÍº¤È¤·¤Æ·³ÆâÉô¤Ç°ìÄê¤Î°Ò¿®¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤â¤Þ¤¿¡¢½¬¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö2027Ç¯ÂæÏÑ¿¯¹¶¡×¤È¤¤¤¦À¯¼£ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö2035Ç¯¤¬¸½¼ÂÅª¤À¡×¤È¤è¤êÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤«¤é¤Î¿µ½ÅÏÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂÀï·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¸½¼ÂÅªÉ¾²Á¤¬¡¢½¬¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤È±Ç¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¢£¡Öµ¬Î§°ãÈ¿¡×¤ò¡Ö¹ñ²È¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤Ë³Ê¾å¤²
Ä¥Ëô¶¢¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë³Ë¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¡×¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤ÎËÌµþºß½»µ¼Ô¤Ç¤¢¤ëò²(¥¦¥§¥¤)ÎèÎè(¥ê¥ó¥ê¥ó)¤¬1·î24Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤·ò²µ¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤È»ö¼ÂÌµº¬¤Îµ»ö¤òÎ®¤·¤¿Á°Îò¤¬¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ïµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¡£
¸·½Å¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌµþ¤Ç¡¢³°¹ñ»æ¤Îµ¼Ô¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¥ê¡¼¥¯¤·¡¢Ä¥¤ò¡Ö¹ñ²È¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤â¤ï¤¯¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤Ï¡Ö³Ë¾ðÊó¡×¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£
ºá¾õ¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Êµ¬Î§°ãÈ¿¤«¤é¹ñ²È¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤ë¹½¿Þ¤Ï¡¢ÎÓÉ·»ö·ï¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎÓÉ·»ö·ï¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¼ºÄÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÏÊ¸²½Âç³×Ì¿¤Î¶¸µ¤¤ò¼«³Ð¤·¤¿¡£ÌÓÂôÅì¼«¿È¤â¤³¤Îº¢¤«¤éÀº¿ÀÅª¡¦ÆùÂÎÅª¤Ë¿ê¤¨¤À¤·¡¢1976Ç¯¤Ë»àµî¤¹¤ë¡£ÌÓÂôÅì¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¸²½Âç³×Ì¿¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÎÓÉ·»ö·ï¤Ï¡¢Ê¸³×½ªßá¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ¥Ëô¶¢¼ºµÓ¤¬¡¢ÎÓÉ·»ö·ï¤ÎºÆÍè¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£
¢£½¬¶áÊ¿¤Ï¿ê¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âË½Áö¤¹¤ë¤Î¤«
ÎÓÉ·»ö·ï¤Ï¡¢ÌÓÂôÅìÂÎÀ©¤Î¿ÀÏÃ¤ËµµÎö¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÅÞµ¬Ìó¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤¿¸å·Ñ¼Ô¤¬¼ºµÓ¤·¡¢¹ñ³°Æ¨Ë´¤ÎËö¤ËÄÆÍî»à¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¡ÖÌÓÂôÅìÀäÂÐÌµÉµ¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤ÏÊ¸³×¤Î¶¸µ¤¤«¤éÌÜ³Ð¤á¡¢Ê¸³×½ªßá¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢½¬¶áÊ¿¤ÏÆ±¤¸Æ»¤ò¤¿¤É¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¸¢ÎÏ¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¬¶áÊ¿¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö150ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÓÂôÅì¤Î»þÂå¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´Æ»ë¼Ò²ñ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£AI´éÇ§¾Ú¡¢SNS´Æ»ë¡¢¼Ò²ñ¿®ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¹ñÌ±¤òÇû¤ê¤Ä¤±¡¢ÉÔËþ¤ÎÉ½½Ð¤òÊªÍýÅª¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÁÍ§¤ò¼º¤Ã¤¿½¬¶áÊ¿¤Ï¡¢Ã¯¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤µ¤¨¤âÇÓ½ü¤·¤¿»ö¼Â¤«¤é¡¢·³¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤Ë¶²ÉÝ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈCIA¤¬¸«¤¿¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ·³¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤·¤íÆâÂ¦¤«¤éÀÈ¤µ¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ë3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
Ä¥Ëô¶¢¼ºµÓ¸å¡¢ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¿¯¹¶¤Ë¸þ¤±¤¿½ã²½¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£Åª¤Ë´°Á´¤Ë½¾½ç¤Ê»ØÆ³Éô¤¬´°À®¤·¡¢ÂæÏÑ¿¯¹¶¤Ø¤ÎÀ¯¼£Åª¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢·³¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¡£»Ø´ø·ÏÅý¤ÎÁê¼¡¤°½ÍÀ¶¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´üÅª¡Ê12¡Á24¥«·î¡Ë¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÊÅý¹çºîÀïÇ½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Âè»°¤Ë¡¢¸í»»¥ê¥¹¥¯¤ÎÁýÂç¡£ÀìÌçÅª¡¦¸½¼ÂÅª¤Ê¿Ê¸À¤ò¤¹¤ë¡ÖÍýÀ¤¢¤ëÀ¼¡×¤¬¾Ã¤¨¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀÅª¤Ê³Ú´ÑÊó¹ð¤À¤±¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È½ÃÇ¥ß¥¹¤ä¶öÈ¯Åª¤Ê¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¹ñËÉÉô¤Ïº£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤ò¡Ö°Û¾ï¤ÊÊÑ²½¡×¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½¬¶áÊ¿¤ÏÊ¸²½Âç³×Ì¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Öº¤Æñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÁ°¿Ê¤·¤¿10Ç¯¡×¤ÈºÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¸³×¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤Å¨¤ÎÅ¦È¯¤È½ÍÀ¶¡×¡½¡½ÉÔÃÇ¤Î¼«¸Ê³×Ì¿¡½¡½¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÅý¼£¼êÃÊ¤Ê¤Î¤À¡£Èà¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌ´¡×¤È¤Ï¡¢Ê¸³×Åª¤ÊÂç½°Æ°°÷¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Î´°À®·Á¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ä¥Ëô¶¢¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ïº£¡¢½¬¶áÊ¿¤Î¡ÖÌÓÂôÅì²½¡×¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÌ ³¤±Ñ¡Ê¤è¤¦¡¦¤«¤¤¤¨¤¤¡Ë
ÀÅ²¬Âç³Ø¶µ¼ø¡¿Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô
1964Ç¯¡¢Æî¥â¥ó¥´¥ë¡ÊÃæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¡Ë½Ð¿È¡£ËÌµþÂèÆó³°¹ñ¸ì³Ø±¡Âç³ØÆüËÜ¸ì³Ø²ÊÂ´¶È¡£1989Ç¯¤ËÍèÆü¡£¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û¡¢Áí¹ç¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø¤ÇÊ¸³ØÇî»Î¡£2000Ç¯¤Ëµ¢²½¤·¡¢2006Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£»ÊÇÏÎËÂÀÏº¾Þ¤äÀµÏÀ¿·É÷¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÕÅ¾¤ÎÂçÃæ¹ñ»Ë¡Ù¡ØÆÈºÛ¤ÎÃæ¹ñ¸½Âå»Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¶µ¼ø¡¿Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô ÍÌ ³¤±Ñ¡Ë