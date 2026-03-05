2026年3月4日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。トレカショップ『遊楽舎』の閉店に立ち会った。

以前ヒカルが『遊楽舎』を訪れた際、店長は憔悴した様子だったようで、動画で姿を現すことはなかった。ヒカルはチャンネルが成長したのも「店長が理由」と恩恵を受けていると語り、「一番活躍した人」と紹介した。

閉店日の『遊楽舎』にやってきたヒカルは、「全盛期くらい人がいる」と説明し、店内も「めっちゃ賑わってるぞ」と多くのお客さんが来ていたようだ。そしてさっそく店長に会いにいくことに。店長はヒカルに「どうしたの」と急に会いに来たことに驚いた様子。ヒカルは「寂しいもんですね」と別れを惜しんだ。

店長は、店員たちに給料の6割を補償する休業手当を渡すことを明かし、今後について語った。ヒカルからもらった花束には「似合わんことをするな」と言いつつも嬉しそうな表情を見せた。最後にヒカルは「店長Xやめた方がいい」「向いていない」と言いながらも、ヒカルらしい激励を送った。

今回の動画に視聴者からは「泣くわ」「めちゃくちゃ寂しい」「本当優しい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）