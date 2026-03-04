「サナエトークン」を宣伝していたチームサナエは「高市事務所」が活動拠点だった…！サナエ歯ブラシ（6600円）を売りさばく謎の組織の正体

高市早苗総理の名を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN（サナエトークン）」が出回り、大騒動になっている。暗号資産の発行や売買に必要な「暗号資産交換業」への登録がない、として金融庁が発行業者の調査に乗り出す事態に発展しているのだ。

高市総理は｢私は全く存じ上げません｣と自身のXで関係を否定。しかし、総理公認の後援会「チームサナエ」のリーダーを務めるA氏は、筆者の取材に運営元のNoBorder（ノーボーダー）側と事前のやりとりがあったことを認めた。そして、A氏の口からさらなる「衝撃の事実」が語られるのだった。

『【独自】仮想通貨「サナエトークン」を大宣伝！高市総理公認の後援会「チームサナエ」のリーダーを直撃！その言い分は…』より続く。

高市事務所にも「声かけはしていた」

仮想通貨取引業の登録がなされておらず、金融庁が調査に乗り出している暗号資産｢SANAE TOKEN｣。X上の高市事務所の後援会アカウント「【公認】チームサナエが日本を変える」が、運営元｢NoBorder｣のSANAE TOKENについての投稿をリポストしていたことで波紋をひろげた。

これに対し、高市早苗総理は3月2日のＸで、自身の名を冠した暗号資産について、承諾をしたものではないと投稿した。NoBorder側も同商品の名称変更をする方針を発表している。

ただ、すでに『現代ビジネス』で筆者が報じたように、前述のXアカウント「チームサナエ」のリーダー役で、高市総理が代表の政党支部・自由民主党奈良県第二選挙区支部の青年局長・A氏は、3月3日の取材に対して、NoBorder側と事前のやりとりがあったことを認めている。

その上で、｢仮想通貨やトークンは全然知らない｣としつつも、｢（先方から）『盛り上げるために、ポイント制みたいなのをしようかなと思ってます』という話を軽く聞いて」おり、高市事務所にも「声かけはしていた」と語っていた。

実は、A氏の取材には“続き”があった。『SANAE TOKEN』とは別の問題についての「重大証言」が含まれていたのだ――。

トヨタのワンボックスカー・ハイエースの車体には、マイクを握る高市総理の写真がデカデカと貼られるとともに、こんなキャッチフレーズが踊っている。

〈『信念』を持って政策を構築し、力強く「実行」します！！〉

高市事務所が自民党総裁選で全国を走らせてきたキャラバンカー「高市早苗Veanas号」である。

｢いや〜、頭悪いやつしかできないですよ（笑）｣

女性初の総理という「ガラスの天井を打ち破る女神（VENUS）」をモチーフにした名前だという。あえて「Veanas」としているのは、逆さから読むと「Sanae-V」(Victory=勝利)となるからだ。

車体は、マジックで書かれた高市総理への応援メッセージでいっぱいになり、応援メッセージの書かれた色紙は、高市総理事務所に届けられ、飾られた。こうして、Veanas号は全国的な“高市ブーム”の醸成に一役買ったのである。

高市総理も昨年10月3日に、自身のXにこう投稿していた。

〈Veanas号が無事に全日程を完遂してくれました。私の地元・奈良県第二選挙区のチームサナエ（青年局の仲間）の皆さん、47都道府県を巡り国民の皆様の声を集めてくれて本当にありがとう〉

その運営をとりまとめていたのが、実はA氏なのである。本人が明かす。

｢運転手は私を含めて（奈良県第二選挙区支部の）青年局の4人で回しました。高市さんからはいつも直接メッセージをもらっています。『今回もありがとうございます。今後ともよろしくお願いします』って。

Ｖeanas号の車内には常時4人が乗っています。運転手が2人と、撮影部隊が2人。撮影部隊はボランティアだったり、高市事務所が動画制作費を支払っている場合もありますね｣

4人で47都道府県を回るのは、相当過酷では……。そう問いかけると、Ａ氏は苦笑しながらこう漏らした。

｢いや〜、頭悪いやつしかできないですよ（笑）｣

高市総理が初挑戦した2021年の自民党総裁選の時は、Veanas号の活動もまだまだ限定的だったという。

｢最初は、奈良県内だけでやっていました。県内を回って、辻立ちをして、応援をしたりね。ただ、この総裁選を通じて、高市さんがえらい人気出てしもうた。

それで2回目（の総裁選）はイケるんじゃないかっていう話になって、（2024年の時は）『じゃあ全国行こうぜ』と、日本全国30数ヵ所を回りました。まだ街宣車と同じように、こちらから（主張を）訴える形式でしたね。

その後、昨年の総裁選では、Veanas号の活動方針も大きく変えて、国民から幅広く意見を聞く方針に切り替えた。大きな紙を用意してメッセージを書いてもらったり、“サナエボックス”というカメラ付きの“意見箱”を設置して、メッセージを動画で収録して貰ったり。沖縄以外の全都道府県を回った。それがよかった。今後も活動は継続し、4月に北海道からまわりはじめる予定です｣

「事務所からお金を出してもらっていた」

高市事務所の木下剛志所長も、総裁選直後の2025年10月に、読売新聞の取材に対して、「よその陣営にはないことをやろう」とVeanas号の取り組みをはじめたことを明かしている。

｢（Veanas号の発案は、木下所長と）2 人で色々話し合って決めた内容です。1 回目（の総裁選の時）は、所長が『こんなんしたらどうや〜？』っていうので、始まったんですけど。 （総裁選の）2 回目は、国民の声を聞きにくっていうコンセプトは、青年局のメンバーで決めてやった｣（Ａ氏）

念願叶い、昨年の総裁選で、高市総理が誕生したが、Veanas号の活動は今後も継続していく方針だ。4月の北海道を皮切りに、ふたたび全国を回っていくという。そこで、直面したのが、経費の問題だったという。A氏が続ける。

｢実は、Veanas号は、奈良トヨタから借りているレンタカーなんです。奈良トヨタの社長は、高市連合後援会の会長さんです。だから、車体に応援メッセージをマジックで書いても大丈夫と言われている。それはいいんですけどね。

全国行くと、高速代、燃料代、宿泊費、全部いるじゃないですか。いくら僕はボランティアでやっているといっても、本業があるので、いったん、奈良に戻ったりもしないといけない。その旅費もかかる。数百万程度やけど、ま、何百万はやっぱ動かさないと。相当お金かかるから。

それで、高市事務所に『もうお金足りないからカンパしてよ』っていうことで、事務所からお金を出してもらっていたんです。僕ら無理やもん。だってメンバー、サラリーマンもおるし｣

ただ、高市事務所にずっと負担をかけ続けるわけにもいかない。そこで発案された“ある計画”があった。Ａ氏が振り返る。

｢総裁選後に、ちゃんともう1回、Veanas号を回していこうという話になり、財源をどうするっていう話になった。グッズを販売して、そのお金でなんぼか足しが出たらいいんちゃうかって単純な発想。そういう思いで、去年の11月から、グッズ販売を始めたんですよ｣

そのために、A氏を代表者として、昨年12月に設立されたのが、「合同会社VEANAS」であった。同社が、運営するのが通販サイト｢チームサナエ Veanas号グッズ販売ショップ《高市早苗グッズストア》｣である。

高市事務所と「住所が完全一致」の謎に迫る

ホームページには〈高市早苗に関するグッズ《高市早苗事務所公認》を販売する正規のインターネット窓口です〉と説明書きがあり、〈これらの商品の売り上げは次回のVeanas号全国声を聞く企画の運用資金に致します〉と明記されている。

試しに販売商品を見てみると、｢“サナ活定番グッズ” サナエ｣（2200円）はいいとしても、｢“サナエ愛用”歯ブラシセット ※200点限定｣（6600円）は、さすがに高額すぎるのではないか？ 筆者はA氏に｢売り上げはどうなのか？｣と尋ねてみた。

｢悪いです……。（価格）設定が高いって言われて｣

――意外と“サナ活”とかいうわりに、儲かってないんですね？

｢へっへっへっへ（笑）グッズをアホほど作って在庫がありすぎて、みんなに『もっと違うところで売ったらどうや？』とか言われてるんで、今から営業行かなあかんなと思って｣

ただ、気になることもある。会社登記の目的欄に｢投資及びそれに関するコンサルティング業務｣と書いてあるのはなぜか？ さらに、なぜＶeanas社の本社所在地が、奈良の高市事務所と同じ住所になっているのか？ 民間企業が、政治家の事務所内に本社所在地を置くのは、どう考えても不可解である。

その点を率直に尋ねると、A氏は｢それは……｣と言葉を紡ぎ始めた。

｢（投資は）グッズ販売がアホみたいに儲かったとするじゃないですか。僕の中では最初は、億ぐらい儲かったらどうしようって。儲かったら奈良県の中で、松下政経塾じゃないんですけど、勉強できるような場所作ったりしたいなっていうことで。そういう思いを持って投資をして、そういうの作りたいなと、最初は思ってたんですよ。

（事務所の件は）だって僕ら活動しているの高市事務所やし、ビーナスのグッズもそこに置いてるし、一緒におらんと不便じゃないですか? 木下所長から『本店住所を高市事務所にしとかんと大変やで。自分商売もしてんのにさ』っていう話があって。『じゃあ、お願いします』って。それで……｣

話はいよいよ“核心”に迫っていった――。

（記事の続きは明日公開）

【ジャーナリスト河野氏の高市スクープ第一弾・総理に3000万円寄付していた謎の宗教法人の正体はこちらから→】『高市早苗総理の巨大スポンサー「謎の女タニマチ」の正体とは…信者がいない宗教法人を追って』

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

情報提供は【yo.kawano91@gmail.com】まで

