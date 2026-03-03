シャープ、フラッグシップスマホ「AQUOS R9 pro」のメーカー版「SH-M30」にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供開始

シャープ、フラッグシップスマホ「AQUOS R9 pro」のメーカー版「SH-M30」にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供開始